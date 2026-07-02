Двама любители на екстремните изпълнения успяха да заобиколят охраната и да се изкачат до върха на антената на небостъргача „Емпайър Стейт Билдинг“ в Ню Йорк, където впоследствие разгънаха транспарант на височина около 442 метра над града. По време на опасната акция мъжът е предложил брак на жената, преди двамата да бъдат задържани от полицията, пише CNN.

По време на престоя си на върха те разгънаха транспарант с надпис "Когато силата на любовта надвие любовта към силата, тогава светът ще познае мира" - прочут цитат от Джими Хендрикс.

Безпрецедентното нарушение на сигурността на една от най-емблематичните сгради в Ню Йорк е станало вчера около обяд.

По данни на правоохранителните органи задържаните са 33-годишната Анджела Николау и 32-годишният Иван Кузнецов, известен в социалните мрежи като Иван Бееркус. Те са арестувани без съпротива и срещу тях са повдигнати множество обвинения, докато разследването продължава.

Следователите все още установяват как двойката е проникнала в ограничена зона, недостъпна за посетители.

Двама служители от специалното звено за извънредни ситуации на полицията са изкачили четири стълби, за да достигнат до двойката на върха на антената, след което безопасно са ги свалили и задържали.

На кадри от полицейска камера, заснети високо над града, се чува как служител казва: „Останете там, където сте.“

„Как сте? Не можете да бъдете тук“, обръща се полицаят към жената.

„Добре съм“, отговаря тя.

Бившият заместник-директор на Федералното бюро за разследване (ФБР) Андрю Маккейб коментира пред Си Ен Ен, че подобна акция поставя властите и собствениците на сградата в изключително трудна ситуация.

„Те трябва да направят всичко възможно тези хора да бъдат подведени под отговорност по всички приложими обвинения, защото не могат да си позволят други да решат да повторят подобно нещо“, заяви той.

Двамата, които живеят в щата Ню Джърси, са обвинени в незаконно проникване с цел извършване на престъпление, безразсъдно застрашаване на живота, умишлено повреждане на имущество, неправомерна намеса в съоръжения и незаконно навлизане в чужда собственост, съобщиха от нюйоркската полиция.

Анджела Николау публикува в Инстаграм профила си снимки и видеоклипове от акцията, включително кадър с годежния си пръстен на фона на Ню Йорк, като публикацията вече има над 800 000 харесвания. Профилът ѝ съдържа десетки публикации, показващи нея и Иван Кузнецов на върховете на небостъргачи и други високи конструкции по света.

Най-горе в профила ѝ е закачена публикация, рекламираща документалния филм на „Нетфликс“ от 2024 г. „Skywalkers: A Love Story“, който разказва историята на двойката.

„Последното, което хората, отговорни за „Емпайър Стейт Билдинг“, искат, е това място да се превърне в мишена за подобни акции, защото в крайна сметка те могат да завършат с трагедия. Опасността и безразсъдството тук са очевидни“, подчерта Маккейб.

Запис от комуникацията между пилот на полицейски хеликоптер и диспечер от летище „Ла Гуардия“ също улавя случващото се.

„Какво става там?“, пита диспечерът.

„Двама гении се изкачиха на върха на антената на „Емпайър Стейт Билдинг“, отговаря пилотът.

„Това е невероятно!“

„Развяваха знаме, а той току-що ѝ предложи брак“, допълва полицейският служител.

Все още не е ясно как двамата са успели да достигнат до самия връх на 443-метровия небостъргач, пише още БГНЕС.

Антената на „Емпайър Стейт Билдинг“ излъчва сигналите на почти всички местни телевизионни и радиостанции в Ню Йорк.

През годините известни небостъргачи в Ню Йорк многократно са ставали обект на подобни рисковани акции въпреки строгите мерки за сигурност.

Сред най-известните примери са изкачванията на френския катерач Ален Робер, известен като „Спайдърмен“, както и прочутото преминаване по въже между кулите на Световния търговски център от Филип Пети през 1974 г., завършило с ареста му.