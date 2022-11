На 27 ноември 1942 г. се ражда най-виртуозният китарист на всички времена - Джими Хендрикс, оставайки завинаги в черния "Клуб 27". Един от най-влиятелните рок музиканти превърна електрическата китара в икона, а себе си - в легенда още приживе. Днес се навършват 80 години от рождението на Джими Хендрикс, а ние отдаваме почит към легендарното наследство на музиканта с 10 от най-великите му песни и вечните му цитати.

Снимка: Getty Images

"Музиката не лъже. Ако нещо трябва да се промени на този свят, това може да стане само чрез музиката."

"Музиката ме извисява на сцената - това е истината. Това е сякаш, че съм пристрастен към нея."

"Музиката е моята религия."

"Не е необходимо да пеете за любов през цялото време, за да дадете на хората любов. Не трябва да натрапвате тези думи през цялото време."

"Когато изгорих моята китара, това беше като жертва. Можете да жертвате само нещата, които обичате. А аз обичам моята китара."

"Бил съм имитиран толкова добре, че съм чувал как хората повтарят моите грешки."

"Ако съм свободен, то е защото винаги работя."

"Няма за какво да съжалявам в миналото си, освен ако неволно съм наранил някого или нещо."

"Когато силата на любовта надвие любовта към силата, тогава светът ще познае мира."

"Когато умра, искам хората да слушат моята музика, да подивяват и откачат, и да правят всичко, което искат да правят."

Снимка: Getty Images

Jimi Hendrix - "Purple Haze"

Jimi Hendrix - "All Along The Watchtower"

Jimi Hendrix - "Manic Depression"

Jimi Hendrix - "Hey Joe"

Jimi Hendrix - "Love or Confusion"

Jimi Hendrix - "I Don't Live Today"

Jimi Hendrix - "Fire"

Jimi Hendrix - "The Wind Cries Mary"

Jimi Hendrix - "Little Wing"

Jimi Hendrix - "Foxey Lady"

Jimi Hendrix - "Voodoo Child (Slight Return)"