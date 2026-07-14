Дерматоложката Алма Каменица и пластичният хирург Пол Бенуел обясниха неузнаваемия външен вид на британската певица Адел, която събра погледите на всички по време на изненадващата си поява на „Гран При“ на Великобритания.

Специалистката смята, че външният вид на 38-годишната знаменитост може да е бил повлиян не само от загуба на тегло, но и от евентуални инжекции с ботокс, анализира скорошните снимки.

„Възможно е деликатни процедури като ботокс да са били използвани за изглаждане на мимическите бръчки. Въпреки това, малко количество дермални филъри или инжекции, които стимулират производството на колаген, може да са помогнали за възстановяване на обема, който често се губи след загуба на тегло“, обяснява тя пред „Дейли мейл“.

Снимка: instagram.com/lorraineschwartz/

Бенуел обаче остава на мнение, че външният вид на Адел, който озадачи феновете й по време на кръга от Формула 1, е бил значително повлиян от екстремната ѝ загуба на тегло.

Снимка: Getty Images

„Това е един пример за това как значителните модификации на тялото могат естествено да променят пропорциите на лицето, правейки лицето да изглежда по-слабо и в някои случаи по-старо, дори без никаква козметична интервенция“, отбелязва естетическият хирург.

Снимка: Getty Images

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