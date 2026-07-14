Дерматоложката Алма Каменица и пластичният хирург Пол Бенуел обясниха неузнаваемия външен вид на британската певица Адел, която събра погледите на всички по време на изненадващата си поява на „Гран При“ на Великобритания.
Специалистката смята, че външният вид на 38-годишната знаменитост може да е бил повлиян не само от загуба на тегло, но и от евентуални инжекции с ботокс, анализира скорошните снимки.
„Възможно е деликатни процедури като ботокс да са били използвани за изглаждане на мимическите бръчки. Въпреки това, малко количество дермални филъри или инжекции, които стимулират производството на колаген, може да са помогнали за възстановяване на обема, който често се губи след загуба на тегло“, обяснява тя пред „Дейли мейл“.
Бенуел обаче остава на мнение, че външният вид на Адел, който озадачи феновете й по време на кръга от Формула 1, е бил значително повлиян от екстремната ѝ загуба на тегло.
„Това е един пример за това как значителните модификации на тялото могат естествено да променят пропорциите на лицето, правейки лицето да изглежда по-слабо и в някои случаи по-старо, дори без никаква козметична интервенция“, отбелязва естетическият хирург.
Адел с изненадващо завръщане в музиката
Припомняме, че през април Адел направи изненадващо завръщане в звукозаписното студио, паралелно с началото на актьорска кариера. Суперзвездата се завръща в музиката пет години след излизането на награждавания ѝ албум „30“.
След като приключи с резиденцията си в Лас Вегас през ноември 2024 г., певицата се оттегли от музикалната сцена и се готви да направи актьорския си дебют във филма „Cry To Heaven“ на модния дизайнер Том Форд, заедно с Арън Тейлър-Джонсън и Николас Холт.
"Сън" съобщава, че източници, близки до певицата, свързват този кариерен ход с възможна нова музика, тъй като тя записва нов сингъл, който ще бъде включен в саундтрака. Филмът ще бъде адаптация на романа на Ан Райс от 1982 г., който разказва за живота на кастрирани оперни певци (кастрати) и враждуващи аристократи в Италия през XVIII век.
Адел, която е майка на 12-годишния Анджело, по-рано е споделяла, че не харесва турнетата.
По време на последното си представление от двугодишната си резиденция в „Сизърс Палас“ през 2024 г. тя заяви: „На сина ми — избрах да направя резиденция, може би защото мразя турнетата. Избрах да правя резиденция, за да може животът му да остане нормален. И наистина успях да го направя. Но също така не бих го променила за нищо на света, а сега мога да съм с него през уикендите, защото очевидно той не може винаги да идва“.
„Просто не знам кога искам да изляза отново на сцената. И е време да продължа напред. Време е за следващата глава и време е за следващия етап от живота ми", каза още певицата на феновете си.