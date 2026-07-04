Адел рядко говори публично за личния си живот, но наскоро сподели откровение свързано със сина й. В интервю британската певица разкри как неочаквано се е сближила със своя 13-годишен син Анджело - чрез общата им страст към автомобилните състезания и Формула 1.

От картинга до Формула 1

По време на посещение в технологичния център на отбора McLaren певицата разказа, че интересът на Анджело към картинга се е появил преди няколко години и бързо се е превърнал в негово любимо занимание. „Днес не виждам много тийнейджъри, които да имат истинска страст към нещо. Затова наистина се опитвам да го насърчавам“, споделя Адел. По думите й, тя първоначално само е подкрепяла хобито на сина си, но постепенно самата се е запалила по света на моторните спортове.

„Когато детето ти има интерес, трябва да бъдеш част от него“

Изпълнителката признава, че никога не е предполагала, че именно Формула 1 ще се превърне в темата, която ще я сближи толкова силно със сина ѝ.

„Когато детето ти се интересува от нещо, трябва не само да го подкрепяш, а и самият ти да проявиш истински интерес“, категорична е Адел. „Не очаквах да се сближа с почти 14-годишния си син чрез нещо, към което и двамата сме толкова запалени. Но е прекрасно да имаме подобно общо преживяване“, споделя Адел.

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Формула 1 се превръща в семейна традиция

Певицата признава, че вече е истински фен на спорта. Дори организира ранни събирания в дома си в Лос Анджелис, където заедно с приятели гледа стартовете от шампионата. Според нея Формула 1 е цяла вселена със своя общност от запалени почитатели, която доскоро изобщо не е познавала. Именно благодарение на Анджело тя открива този свят, който пък й е помогнал да изгради по-силна и здрава връзка със собственото си дете.