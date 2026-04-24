След като се появиха снимки в интернет пространството на Зоуи Кравиц, която отново сложи пръстен с голям диамант, източник съобщава на Page Six, че актрисата от „High Fidelity“ и поп суперзвездата Хари Стайлс са сгодени! Малко след като двойката беше забелязана на разходка в Лондон, папараците бързо подхраниха слуховете за задълбочаване на отношенията им, като акцентираха основно върху пръстена на ръката на актрисата.

„Той е напълно влюбен“, казва източникът, а за Кравиц, че „е на седмото небе от щастие“.

„Никой от обкръжението им не е изненадан“, добавя източникът.

Кравиц и Стайлс бяха свързани за първи път през август 2025 г., когато бяха видени да се разхождат из Рим, хванати за ръце. През същия месец те бяха забелязани да се целуват като тийнейджъри в Лондон. Запознати настояха пред изданието, че това е нещо повече от мимолетна авантюра.

Месец по-късно, източник на Page Six споделя: „Имам чувството, че са преминали от 0 на 60. Толкова е трудно да излизаш на срещи като знаменитост... Хари нямаше да се омъжи публично за Зоуи, ако няма чувства.“

До януари 2026 г. те изглеждаха много влюбени, като източник съобщава, че Кравиц е казвал на близките си, че музикалната суперзвезда е „нейната сродна душа“.

Двойката стои далеч от светлините на прожекторите, като не говорят публично за романса си, но биват снимани от папараци докато се разхождат навън. През март месец тази година те бяха снимани да се държат ръце, влизайки на афтърпартито на „Saturday Night Live“, след като Стайлс беше водещ. Актрисата от „Батман“ преди това беше сгодена за Чанинг Тейтъм, но двамата се разделиха през 2024 г.

Британският певец е имал романтични връзки с множество знаменитости, включително Оливия Уайлд (март 2022 г.), през цялата си кариера.

Кравиц беше омъжена за Карл Глусман от юни 2019 г. до декември 2020 г. След това тя започна връзката си с актьора Чанинг Тейтъм. Двамата се сгодиха през 2023 г. , но се разделиха година по-късно.

Певецът на „Watermelon Sugar“, от своя страна, е излизал с Тейлър Ръсел, Оливия Уайлд, Кендъл Дженър и Тейлър Суифт. Стайлс беше забелязан да се целува с лондонската продуцентка Ела Кени на фестивала в Гластънбъри два месеца преди да се започне да излиза с Кравиц.