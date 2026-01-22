Зоуи Кравиц изглежда е лудо влюбена в супер звездата Хари Стайлс, който е любимец на хиляди дами. Актрисата е споделила на свои близки, че е убедена в едно - Хари определено е нейната сродна душа, предава Page Six.

Този път е различно!

Източници споделят, че Зоуи не може дори да сравни връзката си с Хари Стайлс с миналите си любовни истории. Тя твърдяла, че с певеца нещата са много по-различно от всичко досега и дори не може да повярва какво й се случва. Звездата от „Caught Stealing“ и Стайлс до голяма степен държат връзката си далеч от светлината на прожекторите, като най-често са забелязвани да се разхождат, хванати за ръце в Лондон и в Рим.

Кога започва всичко?

През септември стилната двойка е забелязана да вечеря в луксозен ресторант. Носителят на „Грами“ преди това е излизал с актрисата от „Lost in Space“ Тейлър Ръсел, с Оливия Уайлд, Кендъл Дженър и също с приятелката на Кравиц - певицата Тейлър Суифт. Припомняме и, че беше забелязан да се целува с Емили Ратайковски в Токио през март 2023 г.

Снимка: Getty Images

Зоуи Кравиц преди това пък беше омъжена за актьора Глусман от юни 2019 г. до декември 2020 г. Тя се сгоди за Чанинг Тейтъм през 2023 г. след двегодишна връзка. Двамата се разделиха през октомври 2024 г.

