В свят, в който индустрията за красота ни залива с иновативни и скъпи еликсири и серуми, оказва се, че понякога най-добрите решения се крият на дъното на шкафчето на баба.

Ифлуесърите отново предизвикаха истинска революция, изваждайки от забрава тренд, който преобръща ритуалите за красота. Става дума за „hair slugging“ - техника, която не изисква екстракти от редки растения или златни частици, а разчита на скромния, обикновен вазелин. С негова помощ може буквално да превърнем изтощената коса в течна коприна.

Какво е „hair slugging“

Иронично е, че в стремежа си към перфектна визия през последното десетилетие напълно демонизирахме минералните масла и петролатума, съдържащи се в продукти като вазелина. Но сега експертите признават, че при правилна употреба, те всъщност са незаменими.

„Hair slugging“ е нощно лечение, което дава това, което всички онези скъпи „anti-frizz“ спрейове само обещават: абсолютно, дълготрайно задържане на влагата в сърцевината на косъма.

Защо да изберем чист вазелин

Чистият вазелин (петролатум) не е хидратиращ продукт. Ако го нанесм върху напълно суха, безжизнена коса, тя просто ще изглежда мазна и сплескана. Вазелинът е 100% оклузивен продукт.

Молекулите на петролатума са твърде големи, за да проникнат в косъма. Вместо това те създават непропусклив, микроскопично тънък слой върху повърхността на косата. Под тази „броня“ от вазелин протича интензивна регенерация - влагата няма къде да избяга, затова се абсорбира дълбоко в сърцевината на косъма, което води до значително по-еластични и блестящи краища.

Снимка: iStock

Как да направим „hair slugging“

Стъпка 1: Хидратацията е основата на всичко

Както вече уточнихме, оклузивните продукти имат нужда от влага, която да „запечатат“. Ето защо започваме с чиста, леко влажна коса. Това е идеалният момент леко да напръскаме косата си с розова вода и да нанесем хидратиращ серум. Косата трябва да е хидратирана, не мокра.

Стъпка 2: Изкуството на дозирането

Тук най-често се греши. Нужно е количество вазелин с размер на грахово зърно. В никакъв случай по-голямо. Разтриваме добре продукта между дланите си, докато стане почти течен и по-лесен за нанасяне.

Стъпка 3: Стратегическа атака върху краищата

С длани внимателно разпределяме продукта само по последните няколко сантиметра от косата - там, където е най-увредена, пореста и склонна към цъфтеж.

Стъпка 4: Увиваме като ценен подарък

Тъй като вазелинът е мазен, едва ли искаме да попадне върху чистата ни калъфка. Затова е добре да вържем косата си на свободен кок или опашка и да използваме шапка за коса.

Стъпка 5: Сутрешна магия и щателно измиване

Сутринта ще усетим ефекта - но само ако отмием продукта добре с дълбоко почистващ шампоан. А когато изсушим косата си, ще забележим огромна разлика - краищата ще са гладки и блестящи.

По-малкото е повече

Макар този трик да е чудесен за увредена коса, определено не е нещо, което трябва да правим всяка вечер. Прекомерната употреба на оклузивни продукти може да има обратен ефект - да натрупа слой върху косата, който я утежнява и блокира влагата от въздуха.

Достатъчно е “hair slugging“ да се прави веднъж на 14 дни, когато косата наистина има нужда от възстановяване.