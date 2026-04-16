Време е за коктейл – един от най-емоционалните моменти в „Ергенът“, предшестващ церемонията на розата. Това е времето за последни откровения и разговори „на четири очи“, преди някой окончателно да напусне романтичното риалити.

Този път коктейлът е по-различен. И не само защото има нов ерген – в лицето на Георги Гатев, но и защото водещият Наум Шопов разкрива нещо неочаквано.

Появявайки се пред участниците, той „хвърля бомбата“ – казвайки на всеослушание, че Елизабет е таен агент на Кристиян.

Това буквално предизвиква шок сред участниците. „Тотално бях забравил за тайния агент и въобще не подозирах, че това може да е Елизабет“, споделя пред камерите Марин.

Елизабет получава последна възможност да сподели на Крис всичко, което би могло да го предпази от вземането на евентуални грешни решения. Тя пожелава двамата да се видят насаме - за последно в Шри Ланка.

И споделя доста любопитни и неочаквани неща пред Крис. Тя категорично заявява: "Ако искаш по-семейно ориентирана жена, няма да я намериш в лицето на тази, към която си се ориентирал. Тя е подходяща само, ако търсиш нещо пленяващо, завладяващо, краткосрочно.“

Коя е Елизабет

Тя е красива млада дама, родом от Велико Търново. На 31 г. е и в момента живее в София и работи като сомелиер. Двамата с Кристиян са приятели от над 10 години. Свързва ги общата работа. „Никога не сме имали различни от приятелски взаимоотношения“, твърди категорично Елизабет. „И влизам тук единствено за да бъда негова опора.“

Снимка: bTV

Успя ли Елизабет да изпълни мисията си? И какви бяха последните ѝ и категорични думи към Крис – които го оставиха крайно разколебан и в недоумение? Гледайте видеото: