Ежеседмичното състезание между ергените тази седмица се пренесе на терен, където романтиката отстъпи място на... спуканите гуми. Крис и Марин се изправиха в неочаквано предизвикателство, което трябваше да покажат не само сръчност, но и способност да се справят в реални житейски ситуации.

Оказа се, че двамата трябва да сменят спукана гума възможно най-бързо, а наградата е повече от изкушаваща – правото първи да изберат индивидуална среща и дамата, с която да я споделят. Липсата на Стоян обаче веднага породи въпроси и напрежение сред момичетата, които не скриха недоумението си: „Стоян го няма! Прикрил се е, не може да сменя гуми!“

Докато те се чудеха каква е причината за отсъствието му, Крис и Марин вече бяха в стартова позиция. С началото на състезанието стана ясно, че двамата подхождат коренно различно – Крис уверено и методично, а Марин – с ентусиазъм, но и видими затруднения.

Крис бързо пое инициативата и демонстрира опит, като още в началото изпревари съперника си. Марин, от своя страна, се сблъска с технически проблеми, които го забавиха сериозно: „Най-големият проблем е този крик.“

Докато едната гума вече беше почти сменена, другата създаваше трудности. Въпреки подкрепата и виковете на момичетата, разликата между двамата ставаше все по-осезаема.

В крайна сметка победата беше категорична – Крис се справи за впечатляващите пет минути и заслужено спечели предизвикателството.

Загубата на Марин не остана без чувство за хумор, но и с нотка реалност: „Марине, няма смисъл да се мъчиш повече.“

Снимка: Филип Станчев

След състезанието дойде и по-сладката част – изборът на среща. Крис заложи на романтиката и катамарана, а изборът му на дама изненада всички. Марин пък пое по по-нестандартния път и избра различно преживяване.

Така едно на пръв поглед просто състезание по смяна на гуми се превърна в тест не само за умения, но и за характер, увереност и мястото на всеки от ергените в сърцата на дамите. Защото, както стана ясно – понякога любовта започва не с роза, а с... крик и резервна гума.

