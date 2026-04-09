Крис от "Ергенът" 5 отново покани своята топ фаворитка - Елеонора на среща. Този път на по бира и пица, те разискваха важни теми, една от които бе Марин. Но дали Кристиян ревнува Ели от него или е "над нещата"?

Всички ние виждаме, че Елеонора комуникира изключително свободно и леко с Марин. Разговори, закачки и усмивки провокират някои дами от имението да си мислят, че тя всъщност играе двойна игра и има романтичен интерес към Марин. А както знаем - Марин си пада по какички, което пък е перфектната възможност, тъй като Елеонора е с няколко години по-възрастна от него. Двамата изглеждат доста весели в компанията си и това прави впечатление. Дали обаче наистина има флирт или е просто приятелско общуване?

По време на срещата на Елеонора с Крис, той загатна за евентуалните искри между тях и директно я попита дали има нещо романтично. Красавицата обаче тотално отрече, като каза, че "там няма абсолютно нищо". Криси допълни, че й има доверие и сподели, че все пак е над нещата.

От своя страна, Елеонора обаче напоследък изглежда леко разклатена в емоциите и мислите си. Тя все повече започва да ревнува от Татяна и някои други дами. Чувствата й към Крис се засилват, а търпението й намалява. Но има ли място за ревност в една любов или наистина е по-добре да си над нещата?

