Мануела от "Ергенът" 5 най-накрая проведе личен разговор с един от ергените, а именно с Крис. С уникално бижу, тя успя да впечатли зрителите и призна нещо изключително любопитно - сънувала е Кристиян точно вечерта преди коктейла.

Мега шик обеци и един знаков сън

Красивите обеци на Мануела бяха ключов акцент в тоалета й за вечерта и определено приковаха погледите. Стилни, ретро и шик - подхождат изцяло на различната й визия. Тя има свой емблематичен, моден почерк, а това няма как да не остане незабелязано.

Но освен шикозни обеци и красиви очи, Мануела ни изненада и с още нещо - знаков сън за Крис

Участничката сподели, че е сънувала Кристиян миналата вечер, но не пожела да издаде подробности за съня.

"Снощи те сънувах и сега си говорим. Цял ден се чудих дали това е знак", споделя откровено Мануела. Ергенът е изненадан и иска да знае повече подробности, но единственото, което брюнетката разказва е, че са били "усмихнати и щастливи".

Сън, в който всички са щастливи!

Едва ли този сън е случайност, защото веднага след него, двамата провеждат разговор и успяват да се насладят на взаиманата си компания. Дали е имало романтични или дори еротични моменти в съня - ние няма как да знаем, но определено е бил знаков. А тоалета и ретро обеците на Мануела, завършиха интересния й образ по един перфектен начин.