В новия епизод на „Ергенът“ 5, Елизабет сподели с Крис своите наблюдения и притеснения относно поведението на някои от участничките в къщата.

Гледай 1 ден преди всички само на VOYO.

„Елеонора според мен играе някаква игра. Пред камерите е много различна, вкъщи е друг човек“ – признава му тя, като описва колко различно се държат някои участнички в присъствието на камери и публика.

Крис се интересува какво стои зад тези впечатления, а Елизабет добавя: „След няколко опита да се доближа до нея, видях, че просто не мога да пробия. Тя се държи съвсем различно с другите и създава групичка, където аз не съм включена.“

Елизабет не спестява и положителните си наблюдения: „Доника е много умна и обективна, нейната гледна точка е ценна и трябва да я пазим.“

Темата за конкуренцията и доверието се разгорещява, когато се обсъждат отношенията на Крис с Елеонора и Мартина.

„Ти показваш на всички, че Лаунора е човекът, тя е уверена и знае, че няма реална конкуренция. Но това кара Марти да се усеща малко настрана.“

Елизабет предлага и тактика: да забави темпото, да се огледа какво се случва около него и да спре с розовите очила.

В края на разговора Крис признава, че някои от споделените неща го изненадват и дори затрудняват: „Вероятно ще ми бъде по-трудно да се справя.“

Този разговор разкрива вътрешната динамика на къщата и показва, че дори в романтична игра, наблюдението и откровеността са ключът към разгадаване на истинските намерения на участничките.

Играе ли двойна игра Елеонора? Да 0

Не 0 Резултати Гласувай

