В "Ергенът" 5 влезе дама от миналото на Крис - русата Елизабет, за която всички говорят. Познават се от десет години и са били колеги, но възможно ли е това да прерастне в нещо повече?

Елизабет vs. Елеонора

До тук за всички нас е ясно, че къдравата Елеонора е топ фаворитката на ергена Крис. Той вече я нацелува и заяви сериозен интерес към нея с думите и поведенито си. От своя страна, тя също изглежда доста увлечена по него. Но не може всичко винаги да е перфектно - появата на Елизабет породи доза колебание у Елеонора. Коя от тях двете обаче е по-подходяща за Крис?

Елизабет го познава добре, което автоматично й носи бонус точки, защото знае както силните, така и слабите му черти. Приятели са - очевидно комуникацията им върви с лекота, а приятелството е в основата на всяка добра връзка. Тук има потенциал за романтика, стига той да се отпусне и да си позволи да види синеоката красавица като нещо повече от добра колежка и приятелка.

Елеонора пък е като току-що намерена златна кутия със съкровища. Вълнуваш се, тръпнеш от изумление, но все още не знаеш какво точно има вътре. Знаеш само, че на пръв поглед е красиво. Всяко ново вълнение и запознанство е плюс, защото е възможност за изчистване и създаване на нещо още по-добро от онова в миналото. Зависи кой какво търси.

А вие как мислите - Елеонора или Елизабет е по-подходяща за Крис? Гласувайте в анкетата ни по-долу.