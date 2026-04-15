Новият ерген Георги Гатев влиза със специална заявка в предаването "Ергенът" 5 - да спечели сърцето на красивата Илияна. Тя обаче вече е насочила интереса си към Стоян. Вижте как Гатев успя да я предразположи и да прекара време с нея насаме.

Романтика на по чаша вино и нежни откровения

В реалността, когато искаш да си с някого, правиш всичко възможно, за да спечелиш този човек. В предаването обаче нещата стоят по различен начин. С изчезването на Стоян, участничката Илияна е разколебана и вече несигурна в неговите истински намерения към нея.

Тя дори се почувства леко обидена от решението му да се изолира сам за период от осем дни, в които да помисли какво се случва и какво всъщност иска за себе си. Точно в този повратен момент се появи Георги Гатев, който не скри интереса си към брюнетката и обясни, че се е съгласил да бъде част от ергените заради нея.

Дали това ще обърка още повече Илияна? Двамата отидоха на романтична вечеря, където видимо се отпуснаха и си поговориха свободно - сякаш се познават от години. Комуникацията им се случваше с лекота и може би точно това тласка миньончето към Георги още повече. Всеки път, когато го погледне, в очите й се вижда блясък и вълнение. Ясно е, че споделя симпатиите му. Те скъсяват дистанцията и се опознават, но истинския развой на отношенията им тепърва предстои.

Другите момичета пък открито коментират ситуацията и са на мнение, че между Илияна и Гатев определено ще се случи нещо горещо. Вижте какво си казаха двамата във видеото най-отгоре.