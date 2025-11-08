Ревност, признания и сълзи! Неочаквани обрати и сложни ситуации, които определено вдигнаха градуса на напрежението във вилата на "Ергенът: Любов в рая". Но кои бяха най-вълнуващите моменти? Подготвили сме ви списък с най-значинимите събития от епизод 46 на предаването.

Опасна тройка - Киара, Краси и Шермин

Киара покани Краси на среща

Киара се престраши и покани Красимир на среща, за да могат на четири очи да изяснят отношенията си, тъй като тя смята, че е влязла неволно в ролята на "любовницата". Анна-Шермин не скри ревността си и определено не запази злобните си коментари само за себе си.

Във вилата на любовта всичко се разпространява особено бързо, а това, че Красимир е приел поканата на попфолк певицата, остави в ступор останалите участници. Жени и мъже се събраха, за да обсъдят сложният "любовен триъгълник", но по-интересна беше реакцията на самата Шермин. Тя категорично заяви, че Киара се е унизила, когато е поканила Красимир на среща и че нейното поведение е жалко. По всичко обаче си пролича ревността, която Ана-Шермин се опита да прикрие. Как ще се развият отношенията в опасната тройка - предстои да разберем.

Луканката на примирието - Виктория и Тихомир

Виктория определено не се чувстваше добре от държанието на Тихомир заради случая с луканката. В знак на примирие, тя реши да му поднесе луканка. За него обаче беше късно. Инфуенсърката му поднесе голяма дъска с мезе и доброто си настроение, а той отсече:

"Аз даже няма да я опитам."

Този рязък отказ ясно показа на Вики, че тишо не желае да сключи примирие с нея и че няма потребност да продължи общуването си с нея.

Един срещу всички - какво направи Йовица?

Ергените имаа шанса да покажат своите сили в епична битка на плажа "Титани на тягата" или иначе казано - теглене на въже. Победител е този, в чието поле премине флага, но в рая има и няколко допълнителни изненади. Играта вървеше гладко, докато в един момент всички участници не се обърнаха срещу художника Йовица. Но защо? Стратегията на Йовица предизвика множество реакции. Споделиха, че причината е неспортсментското му поведение. Това напрежение не понесе на половинката му, Филипа, която не успя да сдържи сълзите си във вилата.

Всичко най-любопитно от предаването, следете в рубриката ни Ергенът: Любов в рая.

Киара и Красимир отиват на среща - вижте тук и във видеото най-отгоре.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK