"Ергенът: Любов в рая" приключи, но страстите продължават да горят и след финала. Красимир и Киара влязоха в разпален спор за отношенията им по време на гостуването им в "Преди обед", които, както стана ясно, отдавна са приключили. Ето какво ни сподели той в специално блиц интервю.

Бизнесменът се превърна в един от най-обсъжданите герои, главно заради сложните си отношения с две от участничките - Анна-Шермин и попфолк певицата Киара.

В първите епизоди отношенията му с инфлуенсърката изглеждаха обещаващи, но въпреки това динамиката между тях често беше белязана от напрежение и конфликти.

В средата на сезона влезе и Киара, чийто интерес към Красимир бързо се засили. Тя не само успя да привлече вниманието му, но и навлезе директно в сложната динамика между вече заформилата се двойка. Това сериозно разколеба ергена и допълнително усложни любовния им триъгълник, до момента, в който Шермин напусна предаването.

Тогава разцъфтяха отношенията на бизнесмена и певицата, които завършиха с годеж... или не съвсем?

Красимир след "Ергенът: Любов в рая"

Зрителите имаха известни съмнения за намеренията му към двете дами, той разкри повече подробности в специално интервю за LadyZone.bg.

Срещнал ли е любовта след шоуто?

Стратегия ли е била връзката му с Шермин?

За какво съжалява, след като е гледал предаването отстрани?

Красимир каза, че е направил компромис със себе си, когато е избрал Шермин, като поясни, че е продължил с нея за благото на зрителите и продукцията.

На въпросът как би искал да го запомнят зрителите, той категорично заяви:

"С това, че съм пуснал 3 перални в предаването, за съжалание. Обичам чистотата и затова го правя."

Какво още ни разказа - вижте в следващото видео.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK