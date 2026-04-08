Поредният епизод на „Ергенът“ 5 отново постави пред изпитания и неочаквани обрати участниците. Нови правила, стратегически ходове и нещо, на което не бяхме ставали свидетели до момента – отменен коктейл преди церемонията на розата.

Гледай 1 ден преди всички само на VOYO.

Ето какво точно се случи в епизод 24 на романтичното риалити.

„Днес коктейл няма да има.“

Това решение остави участничките без шанс да повлияят на избора на тримата ергени в последния момент и засили напрежението до краен предел. Много от момичетата разчитаха именно на тези разговори, за да изяснят отношенията си с мъжете.

Татяна призна: „Облякох си най-хубавата рокля, която пазих за специална вечер, ето, демонстрирам - и всичко това за 12 секунди!“

Сложни стратегии на поредната церемония – коя си тръгна

Елеонора си осигури място още в началото, след като вече имаше роза от предходната си среща с Крис.

Марин, който разполагаше с най-много рози, започна раздаването. Първите му избори – Михаела, Алия и Любомира – преминаха без изненади, но не и без коментари и напрежение между останалите.

Стоян също направи своите ходове, давайки първата си роза на Илияна.

Без роза остана Санта Китана – която достойно прие загубата и си тръгна с гордо вдигната глава.

Кулинарно предизвикателство



Основното изпитание в епизода се превърна кулинарната битка. Всеки от участниците разполагаше с 45 минути, за да приготви по три омлета, а победителят така си осигурява най-луксозните срещи през седмицата.

Дамите са тези, които трявбаше да решат кой е най-добрият „шеф-готвач“ в имението.

Големият победител стана Крис, който спечели убедително сърцата и вкусовите рецептори на дамите. Втори се класира Марин, а за Стоян остана последното място.

Победата донесе на Крис и специална награда – романтично сафари и вечеря под звездите, за която той избра Мартина. Марин също получи шанс за близост чрез танцова среща, като посочи Елизабет за своя избор, докато Стоян трябваше да преглътне загубата, но и получи възможност да се учи – избирайки Мария за свой „учител“ в кухнята.

Харесва ли „каки“ Марин

Срещата между Елизабет и Марин в „Ергенът“ 5 започна с леко напрежение, но бързо премина в откровен и дори провокативен разговор. Още в първите минути стана ясно, че Бети няма намерение да бъде поредната тиха участничка – тя задава въпроси директно и не се страхува да казва какво мисли.

Любовен триъгълник?

Мария от „Ергенът“ 5 изглежда се оказва в любовен триъгълник. След като вече видяхме неочакваната ѝ близост с Марин, новата ѝ среща със Стоян показа съвсем различна динамика – по-спокойна, но и много по-дълбока.

В края на срещата и двамата останаха с усещането за лекота и истинска свързаност – нещо, което трудно се постига в подобен формат.

Крис и Мартина – готови за семейство и деца

Една от най-важните теми в отношенията между Мартина и Крис излезе на преден план по време на тяхната индивидуална среща в „Ергенът“. Започнала с флирт и добро настроение, тя бързо прерасна в откровен разговор за бъдещето, семейството и най-вече – готов ли е ергенът за деца?

Той обясни, че за него е важно първо да се изгради стабилна връзка и съвместен живот, преди да се стигне до следващата голяма стъпка. От своя страна Мартина също беше пределно ясна в желанията си: „За мен е важно да имам деца и семейство.“

Още моменти от епизод 24 гледайте във видеото:

