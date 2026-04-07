Един от най-забавните и неочаквани моменти в „Ергенът“ 5 този сезон се разигра още в началото на деня, когато дамите бяха посрещнати с изненадваща гледка – Марин и Стоян… облечени в рокли.

Всичко започна напълно нормално с традиционното „Добро утро“, но секунди по-късно смехът в имението избухна. Причината – появата на двама от ергените в нетипичен за тях аутфит.

Още при първия поглед една от участничките реагира с думите:

„Защото някой е загубил бас, според мен!“

Оказа се, че ситуацията не е просто шега, а резултат от загубен облог. Предния ден ергените са участвали в игра на плажен тенис, като залогът е бил повече от любопитен – губещият отбор трябва да облече дрехите на победителите.

Стоян разкри цялата история:

„Миналият ден имахме битка с плажен тенис и залогът беше отборът, който падне, да носи аутфитите на другия отбор.“

Снимка: Филип Станчев

Интересното е, че той дори доброволно е решил да сподели „наказанието“:

„Марин помоли да се включа и аз да го подкрепя. Аз с удоволствие приех.“

Реакциите на дамите не закъсняха – от искрен смях до колоритни коментари.

Нурджан дори направи запомнящо се сравнение:

„За мен Марин ми прилича на гръцки бог, а Стоян ми прилича малко на момиченце от детската градина.“

Цветелина също не успя да сдържи емоциите си:

„Ох, щях да се напикам, като го видях този Стоян!“

Въпреки шегите, самите ергени приеха ситуацията с чувство за хумор.

„Само да не си изцапам роклята“, каза Стоян.

Още по-изненадващо беше, че роклите се превърнаха само в прелюдия към основното изпитание за деня – кулинарна битка. Всеки от участниците разполагаше с 45 минути, за да приготви по три омлета, а победителят щеше да си осигури най-луксозните срещи през седмицата. Най-лошо представилият се пък нямаше да отиде на среща.

Още в началото стана ясно, че не всички ергени се чувстват уверени в кухнята.

Докато готвенето започна, напрежението постепенно се смеси със смях. Стоян, Марин и Крис избраха различни подходи – от класическо готвене до по-артистични презентации.

След изтичането на времето ергените трябваше да оставят чиниите си, а дамите да опитат омлетите – без да знаят кой ги е приготвил.

Това гарантира честен вот. Въпреки усилията, не всички бяха доволни от представянето си.

