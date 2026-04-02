Култови реплики, напрежение и неочаквани разкрития белязаха епизод 23 на „Ергенът“ 5. Думите този път се оказаха по-силни от действията – с признания за „игра пред камерите“, съмнения в искреността и съвети за сваляне на „розовите очила“. Кои фрази разтърсиха най-много отношенията в къщата и ще пренаредят ли те играта?

Бисерите от „Ергенът“ сезон 5, епизод 23

Румяна за Стоян

„Даже с топки ме целеше!“

Стоян към Бетина

„Представи си в кухнята сме, режем някакви неща… замеряме се с краставици.“

Стоян

„Трябва да знаеш, че... Аз съм от Юпитер. Не казвай на никого! Не можем да го споделяме, от Министерството на магията ни забраняват...“

Цветелина Велева

„Без значение дали е Доника, Пенка, Драгенка, не е готино да те нападат 10 човека наведнъж.“

Доника

„Имаме втори Мартин, който ще се извинява в национален ефир, че е поредния глупак!“

Симона

„Бетина говори все едно е лектор в университет по психология и се опитва да ни даде наклон в живота и мотивация. Това са като ония цитатчета във Facebook – сутрин с кафето дето ги гледаш.“

Бетина

„Ако се харесаме и двамата, още по-добре – сватба!“

