„Ергенът“ продължава и тази седмица с три нови епизода във вторник, сряда и четвъртък от 20:00 ч. по bTV. Още утре вечер (7 април) Кристиян, Стоян и Марин ще се изправят пред тежки решения в поредната Церемония на Розата, която обещава да преобърне динамиката и да пренареди картите в имението на любовта.

Тази седмица тримата ергени предстои да сблъскат кулинарните си умения, а своеобразно жури в предизвикателството ще бъдат самите дами. Най-умелият готвач ще се радва на луксозен живот през седмицата, а този, който не се справи според вкуса на момичетата, ще преживява любовта на бедно. Кристиян, Стоян и Марин ще имат за задача да приготвят възможно най-вкусния омлет.

Най-добрият ерген в кухнята ще получи възможност да покани дама, с която да прекарат остатъка от деня на вълнуващо сафари, а когато слънцето се скрие, да се насладят на романтична вечеря под звездите. Вторият в класацията ще отиде с избраницата си на урок по танци, където ще изучават местния танцов ритуал – Perahera. А най-зле представилият се в кулинарното състезание ще получи възможността да избере дама, която да го научи как се приготвя истински вкусен омлет.

Зрителите ще станат свидетели и на нарастващата емоционалност от страна на Алия, която ще реши да потърси яснота в отношенията си с Марин чрез откровено писмо и директен разговор, от който да разбере къде стои тя в неговия свят. Предстои да станем свидетели и на неочакван разрив между Елеонора и Татяна, чиито отношения се пропукват заради общия им интерес към Кристиян. Какво ще провокира Татяна да вземе решение да се изнесе от общата им стая с Елеонора, ще стане ясно тази седмица в „Ергенът“ по bTV.

Кристиян, Стоян и Марин ще изненадат по три свои специални избранички с хавайско плажно парти, след което ще трябва да дадат роза на една от тях, с която искат да продължат насаме. Романтичната атмосфера ще предразположи Стоян към първата му страстна целувка, която ще отбележи нов етап в неговото романтично приключение. Междувременно, Михаела ще бъде разтърсена от признанието на една от най-близките си приятелки в имението, че има сексуален интерес към Марин.

Обрат в отношението си към Елеонора ще предприеме Доника, след като стига до извода, че първоначалните ѝ впечатления за нея не отговарят напълно на реалността. Неочаквано за всички ще се окаже решението на психоложката да се преориентира към друг ерген, след като вижда интерес от негова страна. Зрителите ще станат свидетели и на поредния коктейл в имението на любовта, който ще бъде в стил „Дами канят“.

В рамките на 60 минути момичетата ще трябва да поемат инициативата и сами да засвидетелстват интереса си, като канят избрани от тях ергени на индивидуални усамотения. Кой от мъжете ще откаже покана на една от дамите за разговор и каква ще бъде причината за отдръпването му? Не пропускайте да разберете тази седмица в „Ергенът“ по bTV!

