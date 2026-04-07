Смях, напрежение и неочаквани кулинарни изненади белязаха едно от най-забавните предизвикателства в „Ергенът“ 5. След като Марин, Стоян и Крис се впуснаха в готварска битка, дойде и най-важният момент – дегустацията, в която дамите трябваше да решат кой е най-добрият „шеф-готвач“ в имението.

Още в началото тонът беше ясен: „Кой омлет е най-добрият?“ – въпросът, който вълнуваше всички. Трите варианта бяха подредени в бял, зелен и червен сектор, без дамите да знаят кой стои зад всяко ястие.

Първите опити показаха, че конкуренцията ще бъде сериозна. Една от участничките обобщи ситуацията така: Детайлите обаче направиха разликата – текстура, съставки и дори начинът на поднасяне.

Не липсваха и критики. Един от омлетите бе определен като недоизпечен: „С много хубави съставки е направен, но за мен беше крайно суров.“ Друг пък впечатли с визия и вкус: „Добре е, пухкав, вкусен…“

Особено внимание привлече артистичният подход на Стоян, който бе заложил на ефектна визия със сърца от зеленчуци. Въпреки това, част от дамите останаха скептични: „Тези сърчица, не знам, те са за гледане, не за ядене.“

С течение на дегустацията започна да се оформя фаворит. Зелената маса събра най-много симпатии.

В крайна сметка резултатите бяха ясни:

Стоян (бял сектор) получи най-малко гласове, въпреки старанието и презентацията

Марин (червен сектор) изненада приятно и се класира втори

Големият победител стана Крис (зелен сектор), който спечели убедително сърцата... и вкусовите рецептори на дамите

Изненадата дойде най-вече от Марин, за когото мнозина не очакваха подобно представяне.

Победата донесе на Крис и специална награда – романтично сафари и вечеря под звездите, за която той избра Мартина. Марин също получи шанс за близост чрез танцова среща, като посочи Елизабет за своя избор, докато Стоян трябваше да преглътне загубата, но и получи възможност да се учи – избирайки Мария за свой „учител“ в кухнята.

