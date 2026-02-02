В дигиталната ера, в която живеем, екраните са навсякъде, но цената, която децата ни плащат за тях, става все по-висока. Клиничният неврофизиолог и автор на книгата Generación Zombi, д-р Хавиер Албарес, отправя сериозно предупреждение към родителите.

„Ние отглеждаме поколение, чийто сън, развитие и психично здраве са под обсада“, казва той.

Екраните – „крадецът на съня“

Според д-р Албарес устройствата са най-големият враг на почивката. „Повече време пред екрана означава по-малко часове за сън“, обяснява той. За развиващия се мозък сънят не е лукс, а задължителен стълб на здравето. Прекомерната стимулация от синята светлина и съдържанието в социалните мрежи води не само до умора, но и до повишена тревожност, ниско самочувствие и дори риск от депресия, съобщава Hello.

25% по-нисък риск от депресия

Експертът споделя една изненадващо лесна, но мощна стратегия за родителите. Данните показват, че в семействата, където има твърдо определен час за лягане, рискът от депресия при децата спада с цели 25%.

„Определянето на час за сън не е просто правило – то е родителски дълг“, категоричен е д-р Албарес. Неговият съвет е ясен: екраните трябва да бъдат напълно забранени след вечеря. Тази съвсем малка промяна може да върне на детето ви ценни часове качествен сън и да подобри емоционалното му състояние.

Колко време пред екрана е безопасно за децата?

Разликата между препоръките на лекарите и реалността е стряскаща. Ето какви са нормите според медицинските организации:

Под 6 години: Нулево екранно време.

От 6 до 12 години: До един час на ден.

От 12 до 16 години: Не повече от час и половина до два.

В действителност много 12-годишни деца прекарват пред устройствата средно по 4-5 часа дневно – време, откраднато от движение, четене, музика или просто реално общуване с приятели и семейство.

Д-р Албарес е оптимист. Той вярва, че можем да спрем превръщането на децата ни в „зомбита“, ако поставим ясни граници. „Детството се случва само веднъж. Всяка минута пред екрана е минута, открадната от нещо друго – от истинския свят“, казва той.

