Преди една година Божидара и Виктория се раждат едва в 24-тата гестационна седмица. Тежат съответно 550 и 600 грама, а дължината им е само 29 и 31 сантиметра. Днес двете момиченца са усмихнати, жизнени и здрави, а първият им рожден ден се превърна в истински празник за семейството им и за екипа на болница „Надежда“, който в продължение на близо четири месеца се бори за живота им.

Как започва всичко

Историята започва в 16-тата гестационна седмица, когато майката Ивка Иванова чува тревожната диагноза – силно скъсена шийка на матката. Следват прием в болница, спешен серклаж и лечение с надеждата бременността да бъде запазена възможно най-дълго.

Вечерта на 7 юли 2025 г. обаче, когато Ивка е едва в 24-тата седмица, започват силни болки, контракции и кървене.

„Започнаха да ми вливат всякакви медикаменти, за да ме успокоят, да не се влоши положението и да задържат бременността. Но не се получи. Това беше една от най-тежките ми вечери“, спомня си тя.

Резултатите от изследванията ѝ не са добри. Лекарите обясняват, че раждането трябва да започне незабавно, за да бъде спасен животът на майката. Решението е болезнено, защото двете бебета са дълго чакани и безкрайно желани.

„Когато се родиха, ги чух как изплакаха – буквално като малки котета. Толкова ме беше страх от това, което предстои, че дори не посмях да погледна наляво, където неонатолозите вече се грижеха за тях“, разказва Ивка.

Божидара и Виктория са екстремно недоносени. При деца, родени в 24-тата гестационна седмица, рискът е огромен заради незрелостта на всички органи и системи.

„В световен план родените в тази седмица деца имат преживяемост около 60% поради екстремната си незрялост“, обяснява д-р Валентина Томова, ръководител на отделението по неонатология в болница „Надежда“.

Още в родилната зала двете момичета са интубирани. В трахеите им са поставени тръбички, за да бъде започната изкуствена белодробна вентилация, защото белите им дробове все още не са готови да функционират самостоятелно.

Снимка: Facebook

Първите 72 часа са критични

„Аз не усещах нищо. Всичко беше шок“, спомня си бащата Кристиян Милев. „Хем се радваш, че децата са се родили, хем те е страх. Не знаеш какво да очакваш.“

Ивка е изписана, но Божидара и Виктория остават в неонатологията.

„Изписаха ме, а децата останаха там. Страхът не изчезна. Той продължи“, казва майката.

Следват дни и нощи, изпълнени с тревога. Всяко обаждане от болницата кара сърцата на родителите да спират. Всеки поет дъх, всеки качен грам и всяко подобрение се превръщат в малка победа.

Момичетата преминават през сложен курс на лечение. Нуждаят се от 48 дни механична вентилация и 97 дни кислородотерапия. Едва след около три месеца родителите им успяват за първи път да ги прегърнат.

„Това беше най-великият момент“, разказва Ивка.

На 118-ия ден Божидара и Виктория най-после са изписани. Всяка от тях вече тежи около 2300 грама. След близо четири месеца между страх и надежда семейството за първи път се прибира у дома заедно.

Една година по-късно

Година след раждането им семейството отново прекрачва прага на болница „Надежда“. Този път няма тревожни монитори, спешни процедури и несигурност. В ръцете на родителите са две усмихнати, жизнени и любопитни момиченца.

Снимка: Facebook

„Една година по-късно чувствата са трудно описуеми с думи. Всеки ден, в който гледаме Божидара и Виктория как се смеят, играят и откриват света, ни напомня за пътя, който извървяхме. Преди година не мечтаехме за първи стъпки или първи думи. Мечтаехме просто да ги прегърнем у дома“, споделя Ивка.

Послание към родителите на недоносени деца

Днес семейството иска историята на Божидара и Виктория да носи надежда и на други родители, които преминават през същото изпитание.

„Никога не губете надежда, дори когато ви се струва, че силите са ви напуснали. Знаем колко е трудно. Има дни, в които страхът е по-силен от всичко, всяко обаждане от болницата кара сърцето ти да спре, а всяка минута чакане изглежда като вечност.“

Снимка: Facebook

Ивка призовава родителите да не се страхуват да покажат слабост и да потърсят подкрепа.

„Не се страхувайте да плачете. Не се страхувайте да поискате помощ и не се обвинявайте. Вярвайте на лекарите, бъдете до децата си с цялата си любов и не спирайте да се надявате. Те усещат тази любов и се борят с невероятна сила.“

На първия рожден ден на момичетата родителите им им пожелават най-вече здраве.

„Пожелаваме им да растат щастливи, усмихнати и смели, никога да не губят любопитството си към света и винаги да носят доброта в сърцата си.“

Вижте във видеото историята на майстор Йордан от "Бригада Нов дом", чийто син се ражда преждевременно с тегло 900 г: