Честит рожден ден на прекрасната актриса Силвия Петкова! Седми юли - един специален ден, в който непослушното момиче на българския театър навършва 39 години.

Сутрин пълни чашата си с кафе до ръба. Трудно се събужда и понякога дори синът й Сива я приканва да побърза - "Мамо, моля те, ще закъснеем!" Силвия Петкова е майка, актриса, воин. Дисциплина и творчески хаос. Женска енергия, но и човекът, който сам си сглобява мебелите. Репетиции, театър, пътувания... Любов!





Зоран и Сива

Със Зоран Петровски откриват любовта след 10 години приятелство. Събират се да живеят заедно само след няколко дни. За 40-ия рожден ден тя му пожела да успява да го прави щастлив и спокоен и написа - "Обичаме те безкрайно много!"

Снимка: instagram.com/silvia_petkova

Синът ѝ Сива е нейният център. Той е чувствителен, забавен и мъдър за възрастта си. Често е човекът, който връща усмивката ѝ. „Айде мамче, да сме живи и здрави“ — това е фразата, която разсейва всяка трудност в дома им.

Снимка: Facebook

Раздялата

Новината за раздялата им идва от тях двамата - предпочитат да я съобщят лично, за да няма спекулации в жълтите сайтове. Правят го с пост в социалните мрежи. "Искаме да ви кажем, че взехме единодушно решение нашият път като двойка да приключи и продължаваме по пътя на едно прекрасно приятелство, плод на което е най-вълшебният ни син. Няма причина, просто в живота на хората се случват и такива неща. Всичко най-прекрасно предстои за нас. Пожелаваме ви и при вас да е така!"

След раздялата преминава през всички фази на болката — самоунищожение, гняв, изолация, терапия. Три години работи върху себе си, за да се върне към това коя е. Предприема огромна крачка: купува апартамент, тегли кредит, прави цялостен ремонт и се справя с всичко сама. Тя признава, че често изпада в паника, но продължава напред, защото няма друг избор.