Честит рожден ден на прекрасната актриса Силвия Петкова! Седми юли - един специален ден, в който непослушното момиче на българския театър навършва 39 години. 
 
Сутрин пълни чашата си с кафе до ръба. Трудно се събужда и понякога дори синът й Сива я приканва да побърза - "Мамо, моля те, ще закъснеем!" Силвия Петкова е майка, актриса, воин. Дисциплина и творчески хаос. Женска енергия, но и човекът, който сам си сглобява мебелите. Репетиции, театър, пътувания... Любов!

Зоран и Сива 

Със Зоран Петровски откриват любовта след 10 години приятелство. Събират се да живеят заедно само след няколко дни. За 40-ия рожден ден тя му пожела да успява да го прави щастлив и спокоен и написа - "Обичаме те безкрайно много!"

Снимка: instagram.com/silvia_petkova

Синът ѝ Сива е нейният център. Той е чувствителен, забавен и мъдър за възрастта си. Често е човекът, който връща усмивката ѝ. „Айде мамче, да сме живи и здрави“ — това е фразата, която разсейва всяка трудност в дома им. 

Снимка: Facebook

Силвия Петкова разкри единственото нещо, на което иска да науча сина си (СНИМКИ)

Раздялата 

Новината за раздялата им идва от тях двамата - предпочитат да я съобщят лично, за да няма спекулации в жълтите сайтове. Правят го с пост в социалните мрежи.
 
"Искаме да ви кажем, че взехме единодушно решение нашият път като двойка да приключи и продължаваме по пътя на едно прекрасно приятелство, плод на което е най-вълшебният ни син. Няма причина, просто в живота на хората се случват и такива неща. Всичко най-прекрасно предстои за нас. Пожелаваме ви и при вас да е така!"
 
 
След раздялата преминава през всички фази на болката — самоунищожение, гняв, изолация, терапия. Три години работи върху себе си, за да се върне към това коя е. Предприема огромна крачка: купува апартамент, тегли кредит, прави цялостен ремонт и се справя с всичко сама. Тя признава, че често изпада в паника, но продължава напред, защото няма друг избор.   
Зоран Петровски, победител в

Новият дом, картините и любовта в живота

Силвия прави всичко, с което се захване, с много жар - от роля в театъра до нов дом. За втори път минава през ада на това да създа дом! На финалната права окачва любимите си картини по стените. В нейната лична колекция са основно картини на актьори художници. Първата картина, която си купува в живота, е на Невена Бозукова - Неве. По интересно стечение на обстоятелствата точно тя се оказва нейна предателка в "Тraitors: игра на предатели". Обожава и картините на Зуека. Основно има такива на любовна тематика. Аменун Женева е любимата й  художничка.

Признава, че в личния й живот хаосът е пълен, но непрестанно се стреми към личната си автентичност и усет. Все още лекува сърцето си. Обича да мълчи. След работен ден обича да съзерцава нощна София и това й помага да стои високо над ежедневните трудности. 

Ролите в театъра и живота - тихите победи на страшните промени!

Понякога актьорската професия изтощава Силвия до краен предел. Въпреки това признава, че винаги всичко е много вълнуващо за нея. Споделя, че обожава професията си, гори в нея и винаги е "страшно дисциплинирана". 

В някои представления, като "Тирамису", участва над 100 път. 

Признава, че трудно приема помощ, поема всичко върху себе си и често остава сама, защото не вярва, че някой може да свърши нещата по-добре от нея.

„Не мога да звънна и да кажа: помогни ми. Ще се оправя — въпросът е колко време ще отнеме.“

Тази сила е и благословия, и бреме. Тя я пази, но и я изолира. Вярва в любовта, но и в свободата — в отношения, в които двама души са заедно, защото искат, а не защото трябва. 

Силвия Петкова отбеляза 5
Зрителите познават Силвия Петкова от "Революция Z", "Жълто куче" (2013), Our Little Differences (2013), "Бандит" (2017), "Никой (2017), "Революция X (2018), "Тими" (2018) и "Пепел върху слънцето" (2020). Тя озвучава и много аудиокниги, включително поредицата „Хари Потър“ и още много.
 