Футболната еуфория отдавна не се ограничава само до стадионите. Световното първенство по футбол 2026 е в разгара си, а футболните фланелки се превърнаха в един от най-желаните модни артикули. Дизайнери, инфлуенсъри и любители на винтидж модата ги превръщат в уникални дрехи и аксесоари.

Вместо да купуват нови модели, все повече хора избират да вдъхнат нов живот на стари екипи чрез т.нар. upcycling – творчески процес, при който употребявани дрехи се преработват в напълно нови и интересни модели.

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Винтидж фланелките са новият моден хит

Ретро футболните екипи преживяват истински възход. Фланелки от световни първенства през 80-те, 90-те и началото на новия век се търсят все по-активно както от колекционери, така и от почитатели на уличната мода. Причината не е само носталгията. За мнозина тези модели са начин да изразят индивидуалност, тъй като предлагат различен дизайн, история и характер, които липсват при масовото производство на съвременните спортни облекла.

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Втори живот за старите екипи 

Една от най-интересните тенденции е преработването на стари футболни фланелки в напълно различни дрехи. От широките спортни тениски се създават корсети, рокли, топове, поли, чанти и шапки, като всяка дреха остава единствена по рода си. Малки дизайнерски марки и независими творци използват различни техники – набиране на плата, дантела, панделки, декоративни шевове и ръчни апликации, за да превърнат класическата футболна фланелка в една по-различна и модерна дизайнерска визия.

 

Това не е просто мода, а мода с мисия!

Освен че изглежда впечатляващо, upcycling модата има и екологичен ефект. Всяка година милиони спортни артикули остават непродадени или се изхвърлят след смяна на сезоните и екипите на клубовете. Все повече компании и дизайнери работят по проекти, които превръщат неизползваните футболни екипи в нови продукти. По този начин се намалява текстилният отпадък и се насърчава по-устойчивото потребление.

Днес футболната фланелка лесно се вписва в ежедневния гардероб. Тя може да се комбинира с широки дънки, ленени панталони, мини поли, кожени якета или дори с елегантно сако. Много модни инфлуенсъри я съчетават със златни бижута, високи ботуши или обувки на ток, доказвайки, че спортната дреха може да бъде част от изискан и модерен аутфит. Именно тази свобода на стилизиране превръща футболните фланелки в една от най-интересните тенденции на сезона.

 