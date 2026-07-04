След няколко сезона, в които ултракъсите панталони изцяло бяха превзели модните подиуми и гардеробите на знаменитостите, тенденцията рязко сменя посоката. Това лято на преден план излизат широките къси панталони с дължина до коляното – удобни, елегантни и далеч по-практични.

Широки и малко по-дълги - моден хит

Модните експерти все по-често определят така наречените big shorts като най-актуалната визия за сезона. Става дума за свободни модели с по-дълъг силует, сред които бермуди, широки дънкови къси панталони, спортни варианти и елегантно скроени модели. Тази тенденция съчетава комфорт и изискана визия, което я прави подходяща както за ежедневието, така и за офиса или вечерни излизания.

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От модния подиум директно в ежедневието

Големите модни къщи вече заложиха на тази тенденция в последните си колекции. Дизайнери представиха широки бермуди в комбинация със сака, къси якета, ризи и минималистични сандали, доказвайки, че този модел може да изглежда едновременно небрежно и изключително елегантно.

Сред знаменитостите, които вече наложиха тенденцията, са Зендая, Салма Хайек и Деми Мур. Те доказват, че по-дългите къси панталони могат лесно да бъдат комбинирани както с класически ризи и обувки на ток, така и с обикновен потник и кецове за по-непринудена визия.

Снимка: Getty Images

Как да ги носите

Стилистите препоръчват широките къси панталони да бъдат съчетавани с по-втален топ или риза, прибрана в талията, за да се запази балансът в силуета. За по-елегантен ефект към визията могат да се добавят сако, кожен колан и сандали с ток, докато за ежедневието идеален избор са маратонки, мокасини или равни сандали.

Дънковите бермуди остават най-универсалният вариант, но през сезона ще бъдат актуални и моделите от лен, памук и фини костюмни материи.