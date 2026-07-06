Честит Международен ден на целувката!

Без значение кой вид целувка предпочитате, Международният ден на целувката - 6 юли, е идеалното време за отбелязване на този прост, но силен жест. От френската целувка и официалната целувка по бузата до целувката за поздрав и целувката за довиждане - целувката е вековна практика със значение, което се простира далеч отвъд романтиката.

Валерия от

Ако се върнем назад във времето, можем да благодарим на римляните за широкото разпространение на целувката в Европа. Те описват целувката в три форми: osculum (приятелско погалване по бузата), basium (любовна целувка по устните) и savium (най-страстната целувка по устата). В римското общество кога, къде и как целуваш някого е било важен показател за социалния статус.

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Предполага се, че терминът "френска целувка" най-вероятно е измислен от американски и британски военнослужещи във Франция по време на Първата световна война, които са забелязали, че галските жени са по-отворени към прилагането на страстната техника, отколкото техните американски и британски посестрими.

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Така че, въпреки че французите очевидно не са първите, които се занимават с "френска целувка", изглежда съвсем правилно да им се отдаде дължимото заради любовния ентусиазъм на френските влюбени преди сто години.

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Интересно е, че французите всъщност доскоро нямаха специална дума за известната целувка уста в уста. Глаголът galocher, определян като "целуване с езици", е добавен в популярния, но неофициален френски речник Le Petit Robert през 2014 г.

В днешно време френските целувки са толкова популярни, че екип от японски изследователи наскоро изобрети машина за френски целувки, в която разделени двойки могат да се свържат посредством подобни на сламки устройства, които работят с помощта на компютър, пише още БГНЕС.

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Самият Международен ден на целувката не е само, за да се отдаде нужното внимание на френската целувка, а за сближаване на хората като цяло. Основната идея, която стои зад него, е, че много хора са забравили простите удоволствия, свързани с целувката заради самата целувка, за разлика от целувката като обикновена социална формалност. Целувката може да бъде приятно преживяване сама по себе си и е израз на любов и интимност.

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Честит Международен ден на целувката!