Честит Международен ден на целувката!

Без значение кой вид целувка предпочитате, Международният ден на целувката - 6 юли, е идеалното време за отбелязване на този прост, но силен жест. От френската целувка и официалната целувка по бузата до целувката за поздрав и целувката за довиждане - целувката е вековна практика със значение, което се простира далеч отвъд романтиката.

Ако се върнем назад във времето, можем да благодарим на римляните за широкото разпространение на целувката в Европа. Те описват целувката в три форми: osculum (приятелско погалване по бузата), basium (любовна целувка по устните) и savium (най-страстната целувка по устата). В римското общество кога, къде и как целуваш някого е било важен показател за социалния статус.

Предполага се, че терминът "френска целувка" най-вероятно е измислен от американски и британски военнослужещи във Франция по време на Първата световна война, които са забелязали, че галските жени са по-отворени към прилагането на страстната техника, отколкото техните американски и британски посестрими.

Така че, въпреки че французите очевидно не са първите, които се занимават с "френска целувка", изглежда съвсем правилно да им се отдаде дължимото заради любовния ентусиазъм на френските влюбени преди сто години.

Интересно е, че французите всъщност доскоро нямаха специална дума за известната целувка уста в уста. Глаголът galocher, определян като "целуване с езици", е добавен в популярния, но неофициален френски речник Le Petit Robert през 2014 г.

В днешно време френските целувки са толкова популярни, че екип от японски изследователи наскоро изобрети машина за френски целувки, в която разделени двойки могат да се свържат посредством подобни на сламки устройства, които работят с помощта на компютър, пише още БГНЕС.

Самият Международен ден на целувката не е само, за да се отдаде нужното внимание на френската целувка, а за сближаване на хората като цяло. Основната идея, която стои зад него, е, че много хора са забравили простите удоволствия, свързани с целувката заради самата целувка, за разлика от целувката като обикновена социална формалност. Целувката може да бъде приятно преживяване сама по себе си и е израз на любов и интимност.

Честит Международен ден на целувката!