Остават само два дни до Aniventure Comic Con! Точно на 11 и 12 юли Интер Експо Център ще се превърне в притегателна точка за всички фенове на поп културата у нас, като събере на едно място холивудски актьори, популярни български личности и артисти, геймъри, косплей, манга и графити артисти, художници, писатели. Два дни, четири зали и един свят, в който всеки е свободен да бъде себе си. Нови приятелства, незабравими срещи и хиляди емоции очакват посетителите. Пълната програма на събитието вече може да бъде разгледана в официалния сайт на фестивала, а ограничено количество билети все още могат да бъдат закупени.

Една ексклузивна среща очаква всички фенове на хитовия български сериал „Под прикритие“. Новият шести сезон е съвсем близо до това да се появи на екраните, а посетителите на фестивала ще бъдат първите, които ще научат повече и ще се докоснат до любопитни подробности от сюжета и снимачния процес, благодарение на специален панел в първия ден на фестивала от 16:30 часа, на MAIN Stage by MAX One в зала 1.

Той ще бъде с участието на актьорите Павел Иванов, Михаил Билалов, Радина Кърджилова, Александър Сано и Кирил Ефремов, които ще видим на екрана, превъплътени в емблематични герои от „Под прикритие“. След него в зала 4 ще има Meet&Greet за феновете със звездите от емблематичната продукция. Изпълнителни продуценти на шести сезон на „Под прикритие“ са Магърдич Халваджиян и Силвестър Йорданов, режисьор – Виктор Божинов, а сценарният екип включва Ваня Николова, Борислав Захариев, Слави Ангелов и Димитър Митовски, който е и креативен продуцент на проекта. „Под прикритие“ е копродукция на Falconwing Studio и Българската национална телевизия.

Сред специалните холивудски гости от света на киното са Christopher Judge (Кристофър Джъдж), дал гласа си на Kratos от емблематичната гейминг поредица God of War и изиграл ролята на Teal’c в научно-фантастичния сериал Stargate SG-1, легендарният John Rhys-Davies (Джон Рийс-Дейвис), познат с ролята си на Gimli в поредицата The Lord of the Rings, както и Oona Chaplin (Уна Чаплин). Внучката на киноиконата Чарли Чаплин е позната с ролите си на Varang в Avatar: Fire and Ash и Talisa Stark в Game of Thrones. Тримата актьори ще имат свои специални панели на MAIN STAGE by MAX One в зала 1, на които ще отговарят на въпросите на водещата Станислава Айви, както и на такива от публиката. А желаещите да вземат автограф или снимка от тях ще имат възможността да го направят в Meet & Greet зоната в зала 4.

За любителите на българското кино предстои и ексклузивното представяне на българския фентъзи трилър „Наследникът“, по романа на Денислав Димчев и Яница Михайлова. За първи път пред публика, в зала 1, в неделя от 11:00 часа, ще бъдат показани пет минути от филма, а след прожекцията зрителите ще могат да чуят повече за продукцията от режисьора и част от актьорския екип, сред които Башар Рахал и Китодар Тодоров. Посетителите ще имат възможност да се срещнат с тях и в обособената зона на филма в зала 4.

Испанският илюстратор Ferran Rodriguez (Феран Родригес) – художникът зад едни от първите официални визуални интерпретации на Sonic the Hedgehog и Donald Duck също ще бъде част от богатата програма на Aniventure Comic Con. В своята впечатляваща кариера той е създавал проекти за Disney, Pixar, DreamWorks, DC и LEGO и ще се срещне с българската публика в рамките на двата фестивални дни на своя щанд в зала 4.

Посетителите ще могат да се срещнат и с ART VLADI – българският художник и скулптор, чиито ръчно рисувани якета са притежание на световни знаменитости от сферата на спорта, музиката и шоубизнеса. По време на фестивала той ще представи своя авторски комикс проект VI COMICS и новата поредица TIGERS. Това ще се случи на сцената в зала 4, в неделя от 15:45 часа. Сред акцентите на двудневното събитие е и ежегодния косплей конкурс, на който професионалните косплей артисти Maike Huster (Майке Хустер), Wynter Phoenix (Уинтър Финикс) и Lon Cosplay (Лон Косплей) ще влязат в ролята на жури, за да излъчат най-добрите, които да се явят на престижни международни квалификации.

В програмата на зала 4 намират място и специални панели с участници от първия сезон на риалити форматa „Traitors – Игра на предатели“, в събота от 13:00 в зала 4, както и „Ергенът – Любов в Рая“, в неделя, в 12:30, в същата зала, които ще разкажат повече за преживяванията си пред публика и ще се срещнат с почитателите на предаванията.

Сред специалните гости на фестивала тази година ще бъде и Васил Попов – авторът на хитовата фолклорна хорър поредица „Мамник“. По време на специален Q&A панел в зала 4, на 11 юли от 14:30, той ще разкаже повече за създаването на света на „Мамник“, както и за продълженията „Лехуса“, „Аждер“ и „Караеврен“ – книги, които превърнаха българския фолклор в едно от най-обсъжданите явления в съвременната жанрова литература. Този и още много други панели присъстват в програмата на зала 4.

В зала 4 в Meet&Greet зоната ще бъдат и любими български създатели на съдържание – Драго Стоянов Saffrona, Драгомир Дончев – 4a1a, Мартин Скибидов – Kralski, Крисия Тодорова и актьорът Юлиан Костов. Феновете ще могат да се зaпознаят и със Слави Панайотов, Атанас Мишев – Nasi Svej, Артьом Анатолиевич – Арти, Емил Конрад, Цветослав Цонев – Цуро и още. Те ще се срещнат с феновете по време на двудневното събитие и ще бъдат част от богатата програма с автографи, снимки и специални срещи.

Акцент в гейминг програмата тази година е гостуването на GeT_RiGhT – шведската Counter-Strike легенда е специален гост в зоната на Monster Energy в зала 3 и ще участва в специален панел в зала 4 от 14:30, посветен на кариерата му и електронните спортове, а освен това ще се включи и в предизвикателство 1v1 срещу българския стриймър “Niku” и срещу желаещи да тестват възможностите си, които могат да спечелят награди. В зала 3 ще има и много други гейминг преживявания, турнири, предизвикателства, гости и награди.

Графити зоната отново приветства феновете на градската култура в двата дни на Aniventure Comic Con, като сред гостите се открояват имената на Felon, MazeOne, BRUS, Arsek&Erase, Glow, Kotk и Uger. Еднодневни, двудневни, ULTRA и MEET & GREET пропуски за Aniventure Comic Con 2026 също могат да бъдат закупени от www.comiccon.bg, в мрежата на Eventim в цялата страна, както и в OMV.

ANIVENTURE COMIC CON 2026 се осъществява с генералната подкрепа A1 България, Ozone, Coca-Cola, Visa и Банка ДСК. Събитието се осъществява и с подкрепата на Nescafe 3in1, Happy Delivery, Inkofoods, Lenovo, Str-8, Monster Energy, Hyundai, Logitech, Evnia, Genesis, Philips OneBlade, Old Spice, Office 1, Disney Channel, Cinema City, Heineken. Oсновен медиен партньор на фестивала е bTV Media Group.

Повече информация и актуални новини за събитието следете на:

https://www.facebook.com/comiccon.bg

https://instagram.com/comiccon.bg

https://www.tiktok.com/@comicconbg

https://www.comiccon.bg

http://aniventure.net/bg/

https://www.facebook.com/nakamabg

https://www.instagram.com/nakamabg