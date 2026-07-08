На 12 август ще бъде наблюдавано слънчево затъмнение, пътят на което ще започне от Арктика и ще пресече Гренландия, Исландия и Испания. По този повод учени, цитирани от АФП, предлагат няколко факта за слънчевите затъмнения:

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПЪЛНОТО СЛЪНЧЕВО ЗАТЪМНЕНИЕ?

Когато настъпи пълно слънчево затъмнение, Луната застава точно между Земята и Слънцето, хвърляйки сянката си върху тясна ивица от земната повърхност, обяснява Френската асоциация по астрономия.

„Поради забележително съвпадение – едно от най-оригиналните равновесия в Слънчевата система – Луната, макар и 400 пъти по-малка от Слънцето, е и 400 пъти по-близо, и техните видими диаметри са еднакви. В продължение на няколко минути дневната светлина помръква, разкривайки слънчевата корона“, допълват от асоциацията.

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КАКЪВ ЩЕ БЪДЕ НЕГОВИЯТ ПЪТ?

Пълното слънчево затъмнение на 12 август 2026 г. ще започне в Русия, след което ще пресече Северното полукълбо и ще мине над Гренландия, преди да прекоси Атлантическия океан и да достигне Европа. Затъмнението ще бъде пълно по-специално в ивица, която преминава през Испания от Овиедо до Палма, прекосявайки и град Бургос. Сайтът EclipSEOP на Парижката обсерватория позволява да се визуализира точно траекторията му. Извън тази ивица затъмнението няма да бъде пълно, а само частично, какъвто ще е случаят във Франция, пише още БТА.

КОЛКО ЩЕ ПРОДЪЛЖИ СЛЪНЧЕВОТО ЗАТЪМНЕНИЕ?

Ако се вземе за пример град Бургос в Испания, продължителността на самия момент на пълно затъмнение, или времето, през което Слънцето ще е напълно закрито, ще бъде точно 1 минута и 48 секунди. Като цяло обаче явлението ще продължи много по-дълго – около два часа. Причината е, че то ще започне с частично затъмнение, предхождащо пълното затъмнение, а след това отново ще последва частично затъмнение. В Бургос цялото явление ще продължи 1 час и 48 минути.

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ТОВА РЯДКО ЯВЛЕНИЕ ЛИ Е?

Слънчеви затъмнения се случват един или два пъти годишно.

„Сянката на Луната обаче преминава по ивица на Земята с ширина само няколкостотин километра“, припомня Френската асоциация по астрономия.

Поради тази причина, за да може пълно слънчево затъмнение да се наблюдава отново от едно и също място, трябва да минат около 400 години. Въпреки това две други слънчеви затъмнения ще бъдат видими в други райони на Испания през следващите две години – в крайните южни части на 2 август 2027 г., а след това на повечето места в южната част на страната на 26 януари 2028 г.

НЕОБХОДИМА ЛИ Е СПЕЦИАЛНА ЗАЩИТА ЗА ОЧИТЕ?

Да, абсолютно, категорични са експертите. За целта е необходимо да се носят очила, отговарящи на стандарта ISO 12312-2:2015, които предпазват ретината, като филтрират 100% от ултравиолетовите лъчи.

„Опасността не идва от самото затъмнение, а от това, че гледаме директно към Слънцето без защита. Човек може да увреди ретината си, без дори да усети, и това е необратимо. Ретината няма рецептори за болка и зрителните нарушения могат да се появят по-късно“, обясняват от Френската асоциация по астрономия.