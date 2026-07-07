След период, белязан от страст, грандиозни жестове и желание да бъдеш център на внимание, звездите носят съвсем различна енергия. А именно, на 9 юли Венера, планетата на любовта, красотата и връзките, напуска огнения Лъв и навлиза в земния знак Дева.

Този транзит ще отбележи началото на по-спокоен, по-осъзнат и искрен период в любовните отношения. Вместо бурни емоции и импулсивни решения, на преден план ще излязат доверието, лоялността и ежедневното внимание, което партньорите проявяват един към друг.

С други думи, любовта ще се доказва по-малко с думи и повече с действия.

Кои зодии ще бъдат най-силно повлияни от Венера в Дева?

Докато Венера в Лъв насърчава флирта, увереността и романтичните жестове, навлизането ѝ в Дева фокусира вниманието върху това, което прави една връзка стабилна в дългосрочен план.

Това е период, в който мнозина започват да ценят повече откровените разговори, взаимната подкрепа и малките знаци на внимание. Вместо зрелищни изненади, по-важни ще станат ежедневните малки неща – съобщение в точния момент, помощ, когато е необходима, или усещането, че винаги можете да разчитате на някого. Мнозина сега ще започнат по-ясно да разграничават мимолетните увлечения от връзките, които имат реално бъдеще.

Дева

Хората, родени под този знак, са сред най-големите победители на този транзит. Венера носи по-голяма привлекателност, увереност и възможности за нови запознанства на техния знак. Ако са необвързани, биха могли да срещнат някого, с когото веднага ще почувстват специална връзка. Тези, които вече са във връзка, биха могли да направят важна крачка към споделено бъдеще.

Снимка: Canva

Телец

Телците ще се насладят на енергията, която естествено им подхожда. Като земен знак като Дева, този период носи по-голяма сигурност, стабилност и емоционален мир. Много представители на зодиакалния знак ще усетят как връзката им с партньора се задълбочава, докато необвързаните биха могли да срещнат някой, с когото споделят сходни житейски ценности.

Козирог

Венера в Дева носи на Козирозите усещането, че усилията им най-накрая се отплащат. Любовните връзки стават по-прости, комуникацията по-честна, а съвместните планове по-конкретни.

Тези, които отдавна чакат подходящия момент за сериозен разговор или ново житейско решение, биха могли да съберат достатъчно смелост точно сега.

Снимка: Canva

Рак

Раците ще намират по-лесно за изразяване на чувствата си и намиране на общ език с партньора си. Този период е подходящ за помирения, честни разговори и укрепване на доверието.

Ако са необвързани, от съществуващо приятелство или познанство може да се развие нова любов.

Скорпион

Скорпионите ще ценят стабилността и честността повече от обикновено по време на този транзит. Вместо драматични любовни истории, те ще бъдат привлечени от хора, които им вдъхват чувство за сигурност.

За много представители на тази зодия това може да бъде период, в който те разбират какво наистина искат от една връзка.

Снимка: Getty/Istock

Не всеки ще приеме новата енергия със същата лекота обаче. Лъвовете може да пропуснат вълнението и спонтанността, които Венера носи на техния знак, докато Близнаците може да почувстват, че партньорът им очаква повече сериозност от тях, отколкото обикновено.

Стрелецът може също да почувства нужда от по-голяма отговорност във взаимоотношенията, което в началото може да не е най-комфортно за него.

Това астрологично явление ни напомня, че най-силните връзки често се изграждат чрез малки, почти незабележими жестове. И именно те биха могли да окажат най-голямо влияние върху любовния живот на много зодиакални знаци през следващите седмици.