От 7 юли до 12 декември 2026 г. Нептун ще бъде ретрограден в знака Овен, което според астрологията означава период на преосмисляне, разбиване на илюзиите и по-ясен поглед върху собствените цели.

Въпреки че ретроградните периоди често са свързани с предизвикателства, астролозите вярват, че този транзит може да донесе важни прозрения, нови възможности и смелост за извършване на промени, които отдавна са били отлагани.

В момента небето е под влиянието на три ретроградни планети – Меркурий, Нептун и Плутон, според астрологичните календари. Меркурий е ретрограден в Рак до 24 юли – период, който астролозите свързват с преосмисляне на разговори, решения, планове и емоционални теми.

Плутон също е ретрограден във Водолей, което се свързва с по-дълбоки процеси на промяна, трансформация и преоценка на личната сила и контрол.

Ретроградният Нептун от своя страна ще насърчи хората особено да отделят желанията от реалността, да скъсат врьзките и навиците, които им пречат, и да се обърнат кьм това, което наистина им носи удовлетворение. За четири зодиакални знака това може да е един от най-важните астрологични периоди на годината. Ето кои са те:

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Рак

По време на ретроградния Нептун, Раците ще разпознаят по-лесно какво им пречи в работата и личния живот. Те биха могли да получат интересно бизнес предложение или въаможност за сътрудничество, която не биха обмислили преди. На любовния фронт е възможно изясняване на връзка, която е несигурна от месеци. Вместо гадаене, най-накрая идват отговори.

Дева

Девите биха могли да си възвърнат пропусната въаможност. Независимо дали става въпрос за работа, образование или преместване, обстоятелствата сега ще бъдат много по-благоприятни.

Финансовото ви положение също може да се стабилизира благодарение на мъдрите решения, които сте взели през последните месеци.

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Скорпион

Ретроградният Нептун насърчава Скорпионите да затворят една глава и да продължат напред без страх. Възможни са промени в работата, нови проекти или познанства, които ще имат дългосрочно въздействие. На любовния фронт мнозина най-накрая ще спрат да идеализират човек от миналото и ще направят място за нещо ново.

Pиби

Въпреки че Нептун е техен управител, Рибите може да виждат целите си по-ясно по време на ретроградното си положение. Мнозина ще осъзнаят, че са готови да сменят работата си, да се

преместят или да започнат собствен проект. Това е период, в който ще си струва да се доверите повече на себе си, отколкото на мнението на другите.