След пет сезона на романтични срещи, емоционални решения и неочаквани обрати, „Ергенът“ се завръща с нова глава в своята история. В новото издание bTV ще представи „Ергенът: Марс и Венера“ – предаване, което ще разкаже две паралелни истории в търсене на любовта.

Един мъж и една жена ще поемат по своя път към откриването на голямата любов. Всеки от тях ще има собствено романтично приключение, изпълнено с вълнуващи срещи, силни емоции и съдбоносни избори.

Той ще отвори вратите на своето имение за дами, готови да го впечатлят и да спечелят сърцето му. Тя ще посрещне господа, които вярват в любовта и са готови да се борят за нейното внимание.

Кастингът за „Ергенът: Марс и Венера“, насочен както към жени, така и към мъже, вече е отворен на btv.bg. За първи път в рамките на един сезон кандидатите ще могат да се включат в две различни романтични истории – като дами, които желаят да срещнат своя Ерген, или като господа, готови да се борят за сърцето на една жена.

Ако сте готови да дадете шанс на любовта, да последвате чувствата си и да преживеете приключение, което може да промени живота ви, запишете се на btv.bg.

Очаквайте срещата на Марс и Венера там, където пътищата им винаги са се пресичали – в търсенето на любовта.