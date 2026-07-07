Когато пазаруваме, първото нещо, което повечето от нас правят, е да погледнат срока на годност. Това е напълно естествено – никой не иска да купи продукт, който скоро ще изтече или вече не е безопасен за консумация. Истината обаче е, че срокът на годност е само един от показателите, по които можем да преценим качеството на храната.

Начинът на съхранение, съставът, произходът, опаковката и дори условията в магазина оказват също толкова голямо влияние върху това какъв продукт ще поставим на масата си. Особено когато става въпрос за нетрайни храни като млечни продукти, месо, риба или готови ястия, добрият избор изисква малко повече внимание.

В следващите редове ще разгледаме какво още е добре да проверяваме освен датата върху опаковката.

Каква е разликата между срок на годност и "най-добър до"?

Много потребители не правят разлика между двата надписа, а те имат различно значение.

"Използвай до" се поставя върху бързоразвалящи се продукти. След тази дата храната може да стане опасна за консумация, дори ако изглежда нормално.

"Най-добър до" показва периода, в който производителят гарантира най-добрите вкусови качества, аромат и текстура. След изтичането му продуктът невинаги е негоден, ако е бил съхраняван правилно, но качеството му може постепенно да се промени.

И в двата случая обаче срокът на годност не дава информация как продуктът е бил транспортиран, складиран или съхраняван преди да достигне до вас.

Проверете целостта на опаковката

Дори продуктът да е в срок, нарушената опаковка може да е сигнал за проблем.

Обърнете внимание дали:

няма разкъсвания или пробиви;

вакуумната опаковка е добре запечатана;

капачките не са разхлабени;

липсват следи от подуване или течове;

опаковката не е деформирана.

При консервите всяко подуване или ръжда може да бъде знак, че продуктът вече не е безопасен.

Прочетете състава, а не само лицевия етикет

Красивият дизайн често привлича вниманието, но най-важната информация се намира на гърба на опаковката.

Добре е да проверите:

какви са основните съставки;

има ли излишни оцветители, овкусители или консерванти;

съдържа ли добавени захари;

какво е количеството сол;

има ли палмово масло или хидрогенирани мазнини.

Колкото по-кратък и разбираем е списъкът със съставките, толкова по-лесно можем да добием представа какво всъщност купуваме.

Следете условията на съхранение

Дори най-качествената храна може да загуби качествата си, ако не се съхранява правилно.

Хладилните витрини трябва да поддържат постоянна температура, а замразените продукти не бива да показват признаци на размразяване и повторно замразяване.

Ако забележите натрупан лед вътре в опаковката или омекнала структура на замразен продукт, по-добре изберете друг.

Обърнете внимание на произхода

Произходът на храната често дава ценна информация за начина на производство и проследяемостта на продукта.

Много потребители предпочитат продукти от производители с ясна история, прозрачни производствени практики и сертифицирани стандарти за качество.

При био храните например сертификацията гарантира спазването на определени изисквания при производството и обработката на суровините.

Проверявайте хранителната стойност

Етикетът с хранителната информация също заслужава внимание.

Полезно е да обърнете внимание на:

съдържанието на белтъчини;

количеството наситени мазнини;

добавените захари;

съдържанието на сол;

количеството фибри.

Това ще ви помогне да сравните различни продукти от една категория и да направите по-информиран избор.

Млечните продукти изискват специално внимание

Млечните продукти са сред храните, които най-силно зависят от правилното съхранение.

При покупка на сирене обърнете внимание не само на срока на годност, но и на цвета, консистенцията, количеството отделена саламура и целостта на опаковката. Добре произведеното сирене има характерен аромат и равномерна структура без признаци на изсъхване или необичайни промени.

Когато избирате сирене, винаги проверявайте дали продуктът е бил съхраняван в подходяща хладилна витрина и дали опаковката е напълно запечатана.

Същото важи и за прясно мляко. Проверете дали опаковката не е подута, дали няма следи от нарушено запечатване и дали продуктът се съхранява при препоръчителната температура. Това са дребни детайли, които могат да окажат голямо влияние върху качеството.

При избора на прясно мляко обърнете внимание и на съдържанието на мазнини, начина на обработка и състава, особено ако търсите продукт с минимална обработка.

Не пренебрегвайте външния вид

Дори когато всички етикети изглеждат наред, външният вид на храната може да подскаже много.

Свежите плодове и зеленчуци трябва да изглеждат естествено, без признаци на загниване или прекомерно омекване. Хлябът не трябва да има следи от мухъл или прекомерна влага, а ядките е добре да се съхраняват в сухи и добре затворени опаковки.

При прозрачните опаковки отделете няколко секунди, за да огледате продукта. Понякога именно визуалната проверка разкрива проблем, който срокът на годност няма как да покаже.

Купувайте от надеждни магазини

Дори най-внимателната проверка няма да бъде достатъчна, ако продуктите не се съхраняват правилно.

Избирайте магазини, които поддържат добра хигиена, правилна температура в хладилните витрини и работят с доказани производители. Това значително намалява риска от неправилно съхранение и гарантира по-добро качество на предлаганите храни.

Онлайн магазините със специализиран асортимент също предлагат предимството продуктите да бъдат подбирани по-внимателно, а информацията за тях да бъде подробно описана.

Заключение

Срокът на годност е важен ориентир, но далеч не е единственият показател за качеството на храната. Един добре информиран избор включва проверка на състава, начина на съхранение, целостта на опаковката, хранителната стойност и произхода на продукта.

Само няколко допълнителни секунди при пазаруване могат да ви помогнат да изберете по-качествени, по-безопасни и по-подходящи храни за вас и вашето семейство. Когато превърнете тези проверки в навик, ще пазарувате по-уверено и ще знаете, че качеството не се определя единствено от датата, отпечатана върху опаковката.