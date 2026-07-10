Тази вечер футболните емоции ще достигнат своя връх, когато отборите на Испания и Белгия ще се изправят един срещу друг в четвъртфинален сблъсък на Световното първенство 2026. Залогът е огромен – победителят ще си осигури място сред четирите най-добри отбора в света и ще продължи битката за световната титла.
По традиция запалянковците ще превърнат футболната вечер в истински празник на вкусовете. На масата ще се срещнат две традиционни ястия - испански пинчос с чорисо, манчего и печени чушки (Pintxos) и белгийски кюфтенца в доматен сос (Boulettes à la Liégeoise). Независимо кой ще триумфира на терена, тази вечер обещава незабравими емоции – както пред телевизионните екрани, така и около масата.
А по bTV тече поредицата „Кулинарно Световно“, в което Шеф Влади Тодоров повежда зрителите на кулинарно пътешествие, представяйки във всеки епизод по една емблематична рецепта от държавите, участващи в Световното първенство по футбол.
Пинчос
Пинчос са една от най-обичаните испански разядки. Приготвят се бързо, за по-малко от 30 минути и са удобни са за хапване пред телевизора и са идеалният избор за футболна вечер.
Необходими продукти:
- 1 багета
- 150 г пикантно чорисо
- 150 г сирене манчего
- 2 печени червени чушки
- 2 домата
- 2 скилидки чесън
- 3 с.л. зехтин
- шепа рукола или пресен магданоз
- сол и черен пипер
- клечки за зъби
Начин на приготвяне:
Нарежете багетата на филийки и ги запечете за 5-6 минути във фурна или на грил.
Разрежете доматите наполовина и натрийте с тях всяка филийка. След това втрийте леко и обелените скилидки чесън. Полейте с малко зехтин.
Нарежете чорисото на тънки шайби и го запечете за 2-3 минути в сух тиган. Върху всяка филийка подредете лентичка печена чушка, парче манчего и няколко шайби чорисо. Гарнирайте с рукола или магданоз и фиксирайте с клечка за зъби.
Поднесете пинчосите с купички маслини, мариновани бадеми и студена сангрия или домашна лимонада.
Кюфтенца в доматен сос
Това е едно от най-обичаните традиционни ястия в Белгия. В оригиналната рецепта кюфтенцата се приготвят със сладко-солен сос от луков сироп, но за футболна вечер чудесен вариант е да бъдат поднесени в ароматен доматен сос с хрупкав хляб – вкусно, засищащо и лесно за споделяне.
Необходими продукти:
За кюфтенцата:
- 500 г смляно телешко и свинско месо
- 1 яйце
- 50 г галета
- 1 малка глава лук, ситно нарязана
- 2 с.л. магданоз
- сол и черен пипер
- 1 щипка индийско орехче
За соса:
- 400 мл доматено пюре
- 2 скилидки чесън
- 1 глава лук
- 2 с.л. зехтин
- 1 ч.л. сушен риган
- 1 ч.л. мащерка
- сол и черен пипер
- пресен босилек за сервиране
Начин на приготвяне:
Смесете каймата с яйцето, галетата, лука, магданоза и подправките. Омесете добре и оформете малки кюфтенца.
Запържете ги в малко мазнина до златиста коричка и ги извадете. В същия тиган задушете лука и чесъна, добавете доматеното пюре, ригана и мащерката. Оставете соса да къкри около 10 минути.
Върнете кюфтенцата в соса и гответе още 15-20 минути на слаб огън.
Поднесете кюфтенцата с препечена селска багета или малки хлебчета, които са идеални за топене в соса. Добавете купичка белгийски сирена и кисели краставички.