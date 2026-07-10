Тази вечер футболните емоции ще достигнат своя връх, когато отборите на Испания и Белгия ще се изправят един срещу друг в четвъртфинален сблъсък на Световното първенство 2026. Залогът е огромен – победителят ще си осигури място сред четирите най-добри отбора в света и ще продължи битката за световната титла.

По традиция запалянковците ще превърнат футболната вечер в истински празник на вкусовете. На масата ще се срещнат две традиционни ястия - испански пинчос с чорисо, манчего и печени чушки (Pintxos) и белгийски кюфтенца в доматен сос (Boulettes à la Liégeoise). Независимо кой ще триумфира на терена, тази вечер обещава незабравими емоции – както пред телевизионните екрани, така и около масата.

А по bTV тече поредицата „Кулинарно Световно“, в което Шеф Влади Тодоров повежда зрителите на кулинарно пътешествие, представяйки във всеки епизод по една емблематична рецепта от държавите, участващи в Световното първенство по футбол.

Пинчос

Пинчос са една от най-обичаните испански разядки. Приготвят се бързо, за по-малко от 30 минути и са удобни са за хапване пред телевизора и са идеалният избор за футболна вечер.

Необходими продукти:

1 багета

150 г пикантно чорисо

150 г сирене манчего

2 печени червени чушки

2 домата

2 скилидки чесън

3 с.л. зехтин

шепа рукола или пресен магданоз

сол и черен пипер

клечки за зъби

Снимка: instagram/olarnoso

Начин на приготвяне:

Нарежете багетата на филийки и ги запечете за 5-6 минути във фурна или на грил.

Разрежете доматите наполовина и натрийте с тях всяка филийка. След това втрийте леко и обелените скилидки чесън. Полейте с малко зехтин.

Нарежете чорисото на тънки шайби и го запечете за 2-3 минути в сух тиган. Върху всяка филийка подредете лентичка печена чушка, парче манчего и няколко шайби чорисо. Гарнирайте с рукола или магданоз и фиксирайте с клечка за зъби.

Поднесете пинчосите с купички маслини, мариновани бадеми и студена сангрия или домашна лимонада.

Кюфтенца в доматен сос

Това е едно от най-обичаните традиционни ястия в Белгия. В оригиналната рецепта кюфтенцата се приготвят със сладко-солен сос от луков сироп, но за футболна вечер чудесен вариант е да бъдат поднесени в ароматен доматен сос с хрупкав хляб – вкусно, засищащо и лесно за споделяне.

Необходими продукти:

За кюфтенцата:

500 г смляно телешко и свинско месо

1 яйце

50 г галета

1 малка глава лук, ситно нарязана

2 с.л. магданоз

сол и черен пипер

1 щипка индийско орехче

За соса:

400 мл доматено пюре

2 скилидки чесън

1 глава лук

2 с.л. зехтин

1 ч.л. сушен риган

1 ч.л. мащерка

сол и черен пипер

пресен босилек за сервиране

Снимка: instagram/cuisinefacilealamaison

Начин на приготвяне:

Смесете каймата с яйцето, галетата, лука, магданоза и подправките. Омесете добре и оформете малки кюфтенца.

Запържете ги в малко мазнина до златиста коричка и ги извадете. В същия тиган задушете лука и чесъна, добавете доматеното пюре, ригана и мащерката. Оставете соса да къкри около 10 минути.

Върнете кюфтенцата в соса и гответе още 15-20 минути на слаб огън.

Поднесете кюфтенцата с препечена селска багета или малки хлебчета, които са идеални за топене в соса. Добавете купичка белгийски сирена и кисели краставички.