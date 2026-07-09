Името на Ашлин Кастро, американски модел и създател на цифрово съдържание, се свързва с халфа на Англия и Реал Мадрид - Джуд Белингам от началото на 2025 г. Оттогава двамата са правили няколко публични появи заедно, включително и на настоящото Световно първенство по футбол, като в същевременно пазят подробностите за връзката си далеч от публичното внимание.

Много преди името ѝ да бъде свързано с Джуд Белингам, 28-годишната Ашлин вече бе изградила успешна кариера като инфлуенсър с впечатляваща аудитория в социалните мрежи. Тя има над 700 000 последователи в Instagram, където публикува съдържание, свързано с мода, красота, пътувания и начин на живот. Профилът ѝ включва и партньорства с множество известни брандове.

Освен в социалните мрежи, Кастро участва и във видеоклипа към песента „Popstar“ на DJ Khaled от 2021 г.

Ашлин и Джуд Белингам

Нито Кастро, нито Белингам са говорили публично за връзката си, но са виждани заедно многократно. Първите им общи снимки се появиха през януари, 2025 г., когато двамата бяха забелязани да обядват заедно в Мадрид след мача на Реал Мадрид срещу Ред Бул Залцбург в Шампионска лига.

Малко след това Кастро бе видяна в частната ложа заедно с членове на семейството на Белингам по време на мач на Реал Мадрид срещу Жирона, което още повече засили спекулациите за отношенията им.

През следващите месеци двойката продължи да се появява заедно на публични места.

Снимка: Getty Images

От дискретност към повече споделени моменти

Въпреки че Ашли и Джуд се опитват да пази романса си в тайна, понякога споделят малки моменти от общия си живот.

През юни 2025 г. Кастро отбеляза 22-рия рожден ден на Белингам с поредица от снимки в сторитата на Instagram, на които двамата пеят караоке, танцуват заедно и споделят целувка. Към едно от видеата тя го нарече своя „най-добър партньор за караоке“, а в друго го определи като своя „най-добър партньор за танци“.

По-късно същото лято двамата бяха снимани на почивка в Сардиния, докато Белингам се възстановяваше след операция на рамото.

Познато лице от трибуните на Световното първенство 2026 г.

Докато Англия участва на Световно първенство, Кастро често е забелязвана сред публиката.

Ашли бе заснета да го поздравява с целувка Джуд след първия мач на Англия срещу Хърватия на Мондиала.

Снимка: Getty Images

На 1 юли тя проследи с интерес победата на Англия с 2:1 над Демократична република Конго, като фотографи я уловиха да пристига преди началото на мача и след това да подкрепя Белингам и отбора от трибуните.