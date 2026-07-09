На 9 юли една от най-емблематичните фигури в историята на българския футбол - Йордан Лечков, празнува своя 59-и рожден ден. И макар името му завинаги да остане свързано със знаменития гол с глава срещу Германия на Световното първенство в САЩ през 1994 г., в личния си живот легендата винаги е предпочитала спокойствието пред публичността.

Лечков е сред известните българи, които рядко говорят за семейството си. Въпреки това през годините той и съпругата му Светлана са споделяли отделни моменти от съвместния си живот, които разкриват една различна страна на футболната легенда – тази на съпруг, баща и вече дядо.

Любов, започнала още преди голямата слава

Историята на Йордан и Светлана Лечкови започва много преди той да се превърне в герой от Мондиал 1994 г. Двамата се запознават в Сливен, когато тя е ученичка, а той все още прави първите си сериозни крачки във футбола.

В свои интервюта Лечков признава, че е бил впечатлен от Светлана още при първата им среща. От своя страна тя неведнъж е казвала, че зад твърдия характер, с който е известен публично, стои изключително грижовен съпруг и баща.

През годините семейството развива бизнес в сферата на хотелиерството и ресторантьорството. През 2014–2015 г. хотелите „Империя“ и „Спорт Палас“ стават обект на банкови и изпълнителни производства, като „Империя“ е придобит от кредитор, а за „Спорт Палас“ е проведено изпълнително производство.

Светлана Лечкова също е участвала активно в управлението на семейния бизнес в Сливен. Бившият футболист на

ЦСКА, "Хамбургер" "Олимпик" (Марсилия) и "Бешикташ" многократно е подчертавал, че съпругата му е човекът, който успешно организира ежедневните ангажименти извън футбола и обществените му изяви.

Децата на Лечков

Йордан Лечков и Светлана имат двама синове.

Лъчезар Лечков

По-големият син се казва Лъчезар. Той избира да не бъде публична личност и рядко се появява в медиите. Известно е, че живее далеч от светския шум и също като родителите си предпочита личният му живот да остане извън общественото внимание.

През април 2024 г. именно Лъчезар направи Йордан Лечков дядо за първи път. Заедно със своята половинка Никол станаха родители на момиченце, което носи името Лора.

Малката Лора се появява на бял свят на 18 април и носи много радост на цялото семейство.

През 2025 г. се появи на бял свят и втората дъщеря на щастливата двойка - Светлозара.

Снимка: https://www.instagram.com

Макар Лечков да не обича да говори за личния си живот, близки до фамилията разказват, че той е изключително отдаден дядо и с удоволствие прекарва време с внучката си.

Йордан Лечков-младши

И той, подобно на брат си, пази личния си живот далеч от медиите. През годините се е появявал само на отделни семейни снимки и публични събития.

Най-голямата му опора

В различни телевизионни интервюта половинката на екзекутора на Германия споделя, че съпругът ѝ е много по-различен у дома, отколкото изглежда пред камерите. По думите ѝ той е грижовен баща, верен приятел и човек, който държи най-вече на уважението между близките.

Самият Лечков също неведнъж е казвал, че никога не е искал семейството му да бъде въвличано в публични скандали и предпочита личният им живот да остане защитен.