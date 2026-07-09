На 9 юли рожден ден празнуват две от най-разпознаваемите личности в света на киното и музиката – носителят на две награди „Оскар“ Том Ханкс и рок певицата, актриса и фронтмен на „Hole“ Кортни Лав. Макар професионалните им пътища да нямат почти нищо общо, и двамата са оставили ярка следа в попкултурата.

Том Ханкс е роден през 1956 г. в Конкорд, Калифорния. Вече близо пет десетилетия той е сред най-обичаните актьори в Холивуд, а филмите с негово участие неизменно се превръщат в класика.

Сред най-запомнящите се роли на Ханкс са тези във „Форест Гъмп“, „Филаделфия“, „Спасяването на редник Райън“, „Зеленият път“, „Хвани ме, ако можеш“, „Капитан Филипс“, „Шифърът на Леонардо“, както и гласът на каубоя Уди в поредицата „Играчките“. Двете му последователни награди „Оскар“ за „Филаделфия“ и „Форест Гъмп“ го превръщат в един от малкото актьори, постигнали подобен успех.

Любопитен факт е, че съпругата на Том Ханкс – актрисата Рита Уилсън, има български корени – баща ѝ Хасан Халилов Ибрахимов е българин от помашки произход, а семейството му се преселва от България в САЩ, поради което актрисата неведнъж е говорила с уважение за своята българска наследственост.

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На същата дата, но през 1964 г., е родена Кортни Лав – певица, автор на песни, китарист и актриса, превърнала се в една от най-влиятелните фигури на алтернативната рок сцена през 90-те години. Като вокалистка на групата „Hole“ тя записва албуми, превърнали се в емблема на цяло поколение. Сред най-известните песни на групата са Celebrity Skin, Doll Parts и Malibu.

Освен музикалната си кариера, Лав получава признание и като актриса. Ролята ѝ във филма „Народът срещу Лари Флинт“ носи номинация за „Златен глобус“ и доказва, че талантът ѝ не се ограничава само до музикалната сцена.

Кортни Лав често попада в центъра на общественото внимание и заради брака си с фронтмена на Nirvana Кърт Кобейн, но през годините успява да изгради собствена артистична идентичност и да остане една от най-разпознаваемите жени в рок музиката.