Том Ханкс предизвика вълна от критики и притеснение от феновете след последната си публична изява, където шокира с много по-слаба фигура от преди. Според коментари в социалните мрежи 69-годишният актьор все по-често е сравняван с Уди, героят, когото играе в анимационната филмова поредица „Играта на играчките“.

По време на премиерата на филма „Играта на играчките 5“, състояла се на 28 май в Лондон, Ханкс изненада много от почитателите си с видимо променения си външен вид.

Някои фенове отбелязаха, че актьорът изглежда толкова слаб, колкото по време на снимките на „Cast Away“, продукция, за която е отслабнал с около 10 килограма.

Източници, цитирани от американската преса, твърдят, че близките на актьора са обезпокоени от физическата му трансформация.

Снимка: Getty Images

Експертите предупреждават за колебания в теглото на Том Ханкс, който страда от диабет тип 2 и е претърпял множество промени в теглото си през кариерата си за различни роли.

Д-р Стюарт Фишер, специалист по отслабване, обясни, че повтарящите се колебания в теглото могат да имат отрицателни последици за организма.

„Йо-йо диетата не е полезна. Тя може да забави метаболизма и да направи диабет тип 2 по-труден за контролиране“, каза лекарят.

Той смята, че актьорът в момента може да тежи под 68 килограма.

Снимка: Getty Images

Според източници, близки до актьора, Ханкс уверява околните си, че няма причина за безпокойство.

Някои хора от близкото му обкръжение обаче твърдят, че промяната е очевидна.

„Костите му си личат и някои казват, че изглежда сякаш е остарял за една нощ. Всеки път, когато го питат дали се чувства добре, той отговаря с шега и казва, че трябва да остане слаб за големия екран“, каза същият източник.

Въпреки спекулациите, актьорът не е коментирал публично информацията относно здравословното си състояние, пишат от Pro.tv.