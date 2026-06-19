Том Ханкс предизвика вълна от критики и притеснение от феновете след последната си публична изява, където шокира с много по-слаба фигура от преди. Според коментари в социалните мрежи 69-годишният актьор все по-често е сравняван с Уди, героят, когото играе в анимационната филмова поредица „Играта на играчките“.
По време на премиерата на филма „Играта на играчките 5“, състояла се на 28 май в Лондон, Ханкс изненада много от почитателите си с видимо променения си външен вид.
Някои фенове отбелязаха, че актьорът изглежда толкова слаб, колкото по време на снимките на „Cast Away“, продукция, за която е отслабнал с около 10 килограма.
Източници, цитирани от американската преса, твърдят, че близките на актьора са обезпокоени от физическата му трансформация.
Експертите предупреждават за колебания в теглото на Том Ханкс, който страда от диабет тип 2 и е претърпял множество промени в теглото си през кариерата си за различни роли.
Д-р Стюарт Фишер, специалист по отслабване, обясни, че повтарящите се колебания в теглото могат да имат отрицателни последици за организма.
„Йо-йо диетата не е полезна. Тя може да забави метаболизма и да направи диабет тип 2 по-труден за контролиране“, каза лекарят.
Той смята, че актьорът в момента може да тежи под 68 килограма.
Според източници, близки до актьора, Ханкс уверява околните си, че няма причина за безпокойство.
Някои хора от близкото му обкръжение обаче твърдят, че промяната е очевидна.
„Костите му си личат и някои казват, че изглежда сякаш е остарял за една нощ. Всеки път, когато го питат дали се чувства добре, той отговаря с шега и казва, че трябва да остане слаб за големия екран“, каза същият източник.
Въпреки спекулациите, актьорът не е коментирал публично информацията относно здравословното си състояние, пишат от Pro.tv.