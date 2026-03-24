В нов трейлър, Дисни разкри първи поглед към Дуейн „Скалата“ Джонсън, като Мауи в римейка на игралния филм „Смелата Ваяна“. Джонсън озвучи някога могъщия полубог Мауи в оригиналния анимационен филм от 2016 г., който проследява авантюристичната тийнейджърка на име Ваяна, която се впуска в мисия, за да спаси селото си на остров Мотунуи.

Впечатление прави драматичната промяна във визията на Джонсън. Актьорът, известен с емблематичната си гладко обръсната глава и масивна физика, този път залага на коренно различен образ – с дълга, къдрава коса, която несъмнено му придава по-различно излъчване.

Подобни трансформации не са новост за него – той вече шокира публиката с външния си вид във филма „The Smashing Machine“, където беше почти неразпознаваем заради протези и грим.

Снимка: YouTube

Катрин Лага'ая играе главната героиня в предстоящия игрален филм. Аули'и Кравальо, която озвучи Ваяна както в оригинала от 2016 г., така и в продължението му от 2024 г., е изпълнителен продуцент заедно с режисьора Томас Кейл, Скот Шелдън и Чарлз Нюирт. Сред продуцентите са Джонсън, Бо Флин (за FlynnPictureCo), Дани Гарсия и Хирам Гарсия (чрез тяхната компания Seven Bucks Productions), както и Лин-Мануел Миранда.

В допълнение към Лага'ая и Джонсън, актьорският състав на игралния филм включва Джон Туи като бащата на Ваяна, шеф Туи; Франки Адамс като майката на Ваяна, Сина; и Рена Оуен като баба на Ваяна, Тала. Сценарият е написан от Дейна Леду Милър и Джаред Буш, които написаха сценария за „Смелата Ваяна“ от 2016 г.

Снимка: YouTube

Адаптацията с игрално кино включва музика от Марк Манчина, Миранда и Опетая Фоа'и; Манчина се завърна, за да напише музиката към филма.

Анимационният филм от 2016 г. постигна едновременно критически и търговски успех, като събра 643 милиона долара в световния боксофис (без коригиране спрямо инфлацията). Филмът беше номиниран за най-добър анимационен филм на Оскарите, а Миранда получи номинация за оригиналната песен „How Far I'll Go“.

Проектът има дълбоко културно значение за Джонсън, чието самоанско наследство и любовта към борбата и развлеченията са тясно свързани с темите на „Смелата Ваяна“. Сещайки си за дядо си, „Върховния вожд“ Питър Майвия, и баща си, Роки „Соулман“ Джонсън, „Скалата“ говори за гордостта и отговорността, които изпитва, представяйки полинезийски истории на световната публика.

„Осъзнаваш, че представляваш култури и хора, които са били преди теб, които са били пътешественици, войни, роби, в много случаи езикът им е бил отнет, в много случаи земята им е била открадната, но са я получили обратно, борили са се“, каза той. „И през всичко това все още има присъща любов и радост от полинезийската култура сред полинезийския народ. Все още я има тази гордост и радост и тази идея за общност, култура и споделяне, за разлика от пазенето на тайни. Всички ние споделяме това. Така че чувстваш тази отговорност и тя наистина се усеща по различен начин.“

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER