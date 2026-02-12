Преждевременната смърт на Кърт Кобейн отново попада в заглавията на световните медии. Повече от 30 години след смъртта на фронтмена на Nirvana нов съдебномедицински доклад предполага, че рокаджията може да е бил убит, а смъртта му – инсценирана като самоубийство.

Когато Кърт Кобейн – фронтмен на Nirvana и легенда на гръндж сцената – умира на 5 април 1994 г. едва на 27 години, музикалният свят скърби за загубата на обичана рок икона и символ на поколението X. Тялото му е открито в апартамента му в Сиатъл, а причината за смъртта е обявена за самопричинена огнестрелна рана в лицето от пушка - на фона на дългогодишната му борба с наркотична зависимост и депресия.

Още тогава започват постоянни спекулации, че Кобейн може да е бил убит - конспиративните теории сочат към предполагаемо манипулирано предсмъртно писмо и нарастващи съмнения около бурния му брак с рок звездата Кортни Лав. Документалният филм от 1998 г. на Ник Брумфийлд „Kurt & Courtney“ също разглежда тези версии, като поставя под въпрос официалната версия и допуска възможността за убийство.

Сега, почти три десетилетия след трагичната му смърт, ново независимо разследване отново разпалва дебата за това какво всъщност се е случило. Докладът оспорва заключението за самоубийство и изтъква доказателства за принудителна хероинова свръхдоза и възможна инсценировка на убийство.

Съдебномедицинският екип е представил научна статия с рецензия от експерти, в която се твърди, че Кобейн може да е бил изправен срещу един или повече нападатели, насилствено му е била приложена хероинова свръхдоза, за да бъде „обездвижен“, след което е бил прострелян в главата. Те също така заявяват, че пушката, намерена в ръцете му, вероятно е била поставена там.

Независимата изследователка Мишел Уилкинс, работила с екипа, казва пред британския Daily Mail, че съдебният експерт Брайън Бърнет е прегледал доказателствата от местопрестъплението и аутопсията и е стигнал до заключението, че смъртта на Кобейн е убийство.

„В аутопсията има неща, които те карат да кажеш - чакайте малко, този човек не е починал бързо от огнестрелен изстрел“, обяснява Уилкинс. „Той умира от свръхдоза - едва диша, кръвта му почти не циркулира… той е в кома, а в същото време държи пушката така, че да стигне до спусъка и да я сложи в устата си. Това е абсурдно.“

Тя посочва и увреждания на органи, свързани с липса на кислород: „Некрозата на мозъка и черния дроб се случва при свръхдоза. Това не се случва при смърт от пушка.“

Екипът подчертава и други ключови несъответствия в първоначалната аутопсия и материалите от местопрестъплението, включително „зловещо чистото“ пространство около тялото на Кобейн и факта, че по ръката му - която е била намерена да стиска цевта на пушката - не е имала никакви пръски кръв.

Снимка: Getty Images

„Ако някога сте виждали снимки на самоубийства с пушка, те са брутални. Няма вселена, в която тази ръка да не е покрита с кръв“, казва Уилкинс. „Самоубийствата са хаотични, а това беше изключително чиста сцена.“

Разследващите обръщат внимание и на комплекта за хероинова употреба, който е бил открит подреден. Уилкинс поставя под съмнение вероятността човек с десет пъти над смъртоносната доза хероин в организма си да прибере внимателно спринцовките и иглите си си, преди да се застреля.

„Очаква се да повярваме, че е прибрал нещата си и е подредил всичко след като си е инжектирал три пъти над смъртоносната доза - защото точно това правят хората, докато умират…“, коментира пред Newsweek.

„За мен това изглежда като сцена от филм - някой е искал да сте абсолютно сигурни, че става дума за самоубийство“, категочен е той.

Снимка: Getty Images/Guliver Photos

Екипът е поискал случаят да бъде отворен отново, но въпреки новите твърдения службата на съдебния лекар на окръг Кинг и полицията в Сиатъл заявяват, че делото остава затворено.

„Нашият детектив стигна до заключението, че той е починал от самоубийство и това продължава да бъде позицията на нашето управление“, казва говорител на полицията в Сиатъл пред Daily Mail.

„Нашата служба винаги е отворена за преразглеждане на заключенията си, ако се появят нови доказателства“, заявява говорител на общественото здраве в окръг Кинг пред Newsweek. „Но до момента не сме видели нищо, което да оправдае повторно отваряне на случая или промяна на предишното ни определение за смъртта.“

„Ако грешим - просто ни го докажете“, казва Уилкинс. „Това е всичко, което искаме.“

Снимка: Twitter

Към февруари 2026 г. смъртта на Кърт Кобейн остава официално класифицирана като самоубийство.

Вижте повече за Кърт Кобейн в следващото видео:

