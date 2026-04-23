Рита Уилсън откровено сподели за дълго пазена семейна тайна, която научава едва преди години – че баща ѝ е имал съпруга и дете в България, преди да емигрира в САЩ.

Актрисата и продуцент, която има българо-гръцки корени, гостува в подкаста How to Fail with Elizabeth Day, където говори за семейството си, кариерата си и личните уроци от живота. Тя разказва, че през 2012 г., докато участва в британско документално предаване, посветено на родословието, открива изненадващи факти за миналото на баща си.

„Историята на баща ми се оказа толкова шокираща и необичайна, че екипът реши да се фокусира именно върху нея“, споделя 69-годишната Уилсън.

По думите ѝ, баща ѝ, Хасан Халилов Ибрахимов, е имал съпруга на име Алис в България. Жената умира при раждане, а синът им Емил, роден на 26 декември, почива само четири месеца по-късно от инфекция. Малко след тези трагични събития, в края на 40-те години, той заминава за Съединените щати.

„И до днес не мога да го осмисля“, признава актрисата, която израства в Лос Анджелис заедно с родителите си и още две деца в семейството. „Той никога не ни каза нищо. Много ми се искаше да мога да поговоря с него за това.“

Уилсън споделя и странно съвпадение, което я кара още по-често да мисли за тази част от историята. „Първото дете на сестра ми е родено на 26 декември, както и най-малкият ми син. А баща ми е знаел, че е имал дете, родено на същата дата – Емил, който е починал. Представям си как през годините е празнувал рождените дни и е носил тази болка в себе си.“

Актрисата допълва, че в нейното гръцко православно семейство подобни теми рядко са били обсъждани. „Всичко беше много лично и затворено. Мисля, че ако бяхме по-отворени един към друг, щяхме да осъзнаем, че всички преминаваме през сходни неща.“

Рита е родена като Маргарита Ибрахимова в Лос Анджелис, Калифорния, на 26 октомври 1956 г. Нейният баща, Хасан Халилов Ибрахимов, е българо-мохамеданин, роден в с. Брещене, Ксантийско, Гърция. Семейството му се мести в Смолянско, България, след 1927 г., където той израства. След Втората световна война Ибрахимов емигрира в САЩ, където се жени за гъркинята Дороти. Тя е родена в село Сотире, област Аргирокастро в Албания, откъдето семейството ѝ емигрира в Гърция, а оттам в САЩ.

Когато става американски гражданин през 1960 г., Ибрахимов, приел православието на сватбата си, сменя и името си на Алън Уилсън, приемайки за фамилия наименованието на улицата, на която живее семейството му – „Удроу Уилсън“. Алън е възпитан в гръцка православна вяра. С Дороти имат 3 деца.

През 2011 г. Рита посещава Северна Гърция и България, за да открие своите корени по бащина линия. Самата Уилсън афишира повече гръцките си корени. През 2019 г. тя получава почетно гръцко гражданство заедно със своя съпруг, актьорът Том Ханкс.

Двамата се женят през 1998 г. и имат две пораснали момчета– Чет и Труман. От предишен брак Ханкс е баща и на още 2 деца - Колин и Елизабет.