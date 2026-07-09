Преди почти година, певицата Михаела Маринова обяви, че се е сгодила. Тогава тя сподели поредица от кадри в социалните мрежи – с любимия мъж и годежен пръстен на ръката.

Оттогава насам Михаела не крие колко щастлива е с новата си любов. Макар че така и не разкри кой е мъжът, спечелил сърцето ѝ – тя все още пази в тайна подробностите около неговата самоличност и живота му извън публичното пространство.

Но най-важното е, че 28-годишната певица, както изглежда, е намерила спокойствието, което е търсила. Още едно доказателство за това са романтични кадри, които тя сподели преди дни – красиви моменти с мъжа до себе си, изпълнени с усмивки, близост и усещане за истинско щастие.

Снимка: instagram/mixaelamarinova

Двамата са на почивка, някъде край морския бряг. И истински се забавляват – на яхта сред сините вълни, в уютни ресторанти и на фона на красиви залези. „Рааааааааааааааай“, е краткият, но красноречив коментар на Михаела към кадрите.

Самата тя, както винаги, изглежда елегантна и в безупречна форма – независимо дали позира в елегантна бяла рокля или по бански.

За Михаела Маринова любовта винаги е била тема, носеща много емоция. Близо шест години тя бе във връзка с футболиста Александър Дюлгеров. През 2023 г. стана ясно, че двамата вече не са заедно. Впоследствие певицата предпочете да не говори за личните си отношения и да не смесва сцената с интимния си свят.

Какво е споделяла Михаела пред камерите на bTV - гледайте във видеото:

