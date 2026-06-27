Хитовата българска изпълнителка Михаела Маринова гостува днес в студиото на „Тази събота и неделя“, за да сподели любопитни подробности за новата си песен - “Другата част”!

“Другата част” е втората песен от една трилогия, която предстои да се завърши официално сега юли с появата на последната, трета, песен. Загатнах в социалните мрежи, че всяка една от песните в тази трилогия описва всяка една от моите стихии, които нося в себе си. Първите две са наяве: „Медал“ е земята, а „Другата част“ е огъня. Истината е, че не искам да се ограничавам поради простата причина, че нося много богата и пъстра палитра от музика в себе си. И не мога да не я давам на хората", казва Маринова.

Коя обаче е нейната стихия?

„Стихията ми е земята. Това ми дава изключително много стабилност. Това заземяване като цялo смятам, че е много важно. Чувствам се много по-уравновесена благодарение на този мой зодиакален знак. Лъвът обаче ми дава тази нотка на лека агресия, на леко по-засилена темпераментност, която пък ми помага в моето артистично амплоа и въобще на сцената да се проявявам като една лъвица в музикалната си стихия“, казва Маринова.

„И вече третата стихия, която ще разберем много скоро коя е, тя пък ми носи равновесието и ми помага много в креативен план просто да разграничавам нещата - това, което е за мен и това, което по-скоро не е за мен“, допълва тя.

Във Фейсбук профила си Маринова спомена при обявяването на тази трилогия, че това поставя началото на един край.

„Да, буквално. Музиката ми, т.е. всичко, което нося в себе си като музика, по никакъв начин не искам да го заключвам и да го ограничавам. И всяка една от тези музики, която аз нося в себе си, се проявява в различни етапи от мой живот. Тази трилогия е просто един етап от моя живот. Повече от всякога се чувствам много добре в кожата си и като че ли се открих. Намерих се. След тези 10 години израстване, което за мен се случи много естествено по някакъв начин“, категорична е певицата.

„И така, тези три песни са свързани именно с този мой етап, в който аз се чувствам жена, чувствам се обичана, чувствам се подкрепяна. С много по-осъзнато отворени очи гледам света. Вече тези розови очила просто спряха да работят за мен. Нещо се пренастрой тук и започнах да виждам реалността такава, каквато е“, допълва тя.

„И точно поради тази причина „Медал“ като първа песен дойде миналата година. Всъщност юни я написах с Павката. По средата на лятото написахме това парче. Всъщност то се появи, то дойде при мен - като символ на един бунт срещу материалния свят. В „Медал“ се пее за любов - и то за тази любов, която е безвъзмезна. Която просто няма нужда от признание“, заявява изпълнителката.

Вижте какво още сподели Михаела Маринова в следващото видео: