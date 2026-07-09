Д-р Неделя Щонова, която е сред любимите и обичани лица на bTV, празнува днес своя рожден ден! Енергията и страстта, с които води "Светът на здравето", пише и усеща живота са само част от причините толкова много хора да я харесват.

Неделя Щонова, която е родена на 9 юли 1972 г. в Пловдив, споделя в интервю, че едно от нещата, които я правят щастлива, е спортът. "Наслаждавам се и релаксирам винаги, когато спортувам, когато давам на тялото си чиста, разумна храна, когато свиря или се разхождам до някоя река."





Ето кои са нейните 17 стратегии, за да бъде в божествена форма

1. Започнете бавно, правете нещата бавно. Осъзнато. И неотстъпно. Дайте си поне две години за създаване на отлична фигура, особено, ако започвате от сериозно критична изходна точка, например 105 килограма. Ударните режими са неразумен подход!

2. Не разчитайте винаги на волята, а на дисциплината.

3. Бъдете човек с характер. Рицар, воин, тюлен - знаете моята встрастеност към режима и дисциплината на военоморските тюлени - някак… бъди човек с елитна, приложна сила. Не Барби, Лолитка, драма кралица, глуповато създание – кому е нужно това?! Знаем кому… но няма смисъл от тази игра.



4. Намерете тренировката, която работи за вас и бъдете физически активни. Няма "правилна" тренировка, но някои са по-добри от други. Най-важното нещо, при всички положения, е да намерите такава двигателна дейност, към която може да се придържате редовно. И с желание. Редовно означава поне 4-5 пъти седмично.





Харесвам и правя следните 3 вида тренировки:

HIIT режимът е кардио тренировка, нарича се още високо-интензивна интервална тренировка. При нея изгарят най-много калории, за най-кратък период от време. Тя повишава метаболитната скорост, подобрява усвояването на кислорода и укрепва сърдечно-съдовата система. Включва редуващи се периоди на високо-интензивно натоварване и периоди на ниско-интензивно натоварване – тоест почивка. Комбинира предимствата на аеробната и на анаеробна тренировка. Мисля, че е доста ефективен метод за поддържане на форма.

Силовите тренировки също помагат. Обичам да ходя на фитнес. 3-4 пъти седмично. Общото определение за силова тренировка е всяко физическо движение, при което използваме теглото на тялото си или някакво оборудване – дъмбели, уреди, ластици – и правим това, за изграждане на мускулна маса, сила и издръжливост. Харесвам силовите тренировки, защото те ускоряват метаболизма по два начина.

Първо, изграждането на мускули увеличава скоростта на метаболизма. Мускулите са чудесен приятел на нашия метаболизъм, а мастната тъкан не е приятел.Второ, изследванията показват, че скоростта на метаболизма се увеличава до 72 часа след силовите упражнения. Това означава, че продължаваме да горим допълнителни калории, часове и дори дни след тренировката.



И нещо супер важно. Скелетните мускули помагат да повишим и съхраним чувствителността си към инсулина. Намаляват нивата на кръвната захар, помагат за елиминация на глюкозата от кръвта, като я насочват към клетките и периферията. Изобщо по-голямата мускулна маса ни помага за по-добро управление на кръвната захар и подобрява усвояването на инсулина.Физическата активност “отблъсква” инсулиновата резистентност, диабет, наднормено тегло и прилежащите към това усложнения. Тя е изключително важна за добрата циркулация на кръвта и за недопускането на инсулинова резистентост!Комплекси от бавни, плавни спираловидни, триизмерни, усукващи движения, с маслена плавност, като танц, като вълна, йога, стречинг, плуване, пилатес, Паневритмия, Тай Чи, Чи Гонг. Лично аз правя доста интензивен стречинг, но не го препоръчвам за масова употреба. Правя си го почти всеки ден вкъщи.

5. Всяко малко нещо помага. Всяко мъничко нещице в посока грижа за здравето е по-добре от нищо:

5 минути гимнастика е по-добре от 0 минути гимнастика.

5 правилно направени, достатъчно дълбоки клека, “с дупето до тревата”, са по-добре от нищо.

Всяко пропуснато кралско семифредо с маскарпоне и сладко от зелени смокини, е… чудесен пропуск…

6. Останете дълготрайно мотивирани. Добрата форма е сериозен, дългосрочен ангажимент. Още щом се събудите, генерирайте ентусиазъм, визия и позитивно отношение. Денят е чудесен, когато започва с любов, посока и лъчезарност.

7. Вълнувайте се от интересни, полезни неща, хора, образование, знания. Хората, които са успешни и в кондиция цял живот, се интересуват от много по-различни неща от тези, които не са успешни и не са в кондиция.

8. Документирайте напредъка си. Много хора се отказват, защото не виждат резултат. Нашето тяло се променя, но промените често са постепенни. Използвайте снимки, видеоклипове, шивашки сантиметър, кантар, за да проследявате напредъка си. Този мониторинг помага да останем надъхани. Аз съм залепила календар с тренировките си на хладилника и така визуализирам колко често тренирам.Превърнете тялото си в научен проект, в произведение на изкуството, в приятел и красива къщичка. Все пак, ние, заедно с душата, живеем в тази къщичка цял живот. Защо да не ни е красива, чиста, подредена? Защо …

9. Средиземноморска диета, но не диета, а осъзнато хранене за цял живот. Най-добрият научно доказан хранителен план / режим - включва бели меса и риба, зърнени храни, плодове и зеленчуци, авокадо, маслини, ядки, червено вино, зехтин, здравословни масла.Яжте храни с нисък гликемичен индекс, яжте естествени, непреработени храни, които растат по дървета и храсти. Ако храната идва от фабрика и е пакетирана, най-вероятно тя не е добра за нас. Приятно е да се насладим на благата на земята, на онова, което природата ражда.

10. Спрете да пиете газирани напитки.

11. Не преяждайте. Здравословното хранене е само част от уравнението. Освен вида храна, трябва да контролираме и количеството. Преяждането е толкова вредно, колкото и физическата преумора. Преяждането е нещо ужасно. А системното преяждане е … не ми се използват грозни думи, затова оставям многоточие. Преяждането е обида за тялото! Не обиждайте тялото си. Камо ли всеки ден.

12. Без добавки или поне максимално внимателно и прецизно с тях. Някои мъже обичат да приемат протеин за увеличаване на мускулната маса, а жените са склонни да гравитират към различни хранителни добавки. Всичко, разбира се, е много лично:Ако не пия протеин след тренировката се чувствам изцеден и смачкан. – каза във фитнес вчера един мъж. - С доза протеин, креатин, L-Glutamine .. съм жизнеспособен, енергичен.

Всичко е много лично и зависи от индивидуалните цели. Отслабване, тонизиране, задържане … Ако искаш да качваш, да си масивен и як, без добавки няма да стане / бързо /.Основният проблем при хранителните добавки и витамини е, че това е нерегулирана индустрия. Трудно можеш да бъдеш сигурен какво влагаш в тялото си и каква е бионаличността на активното вещество в теб.

Омега-3: 1-2 грама на ден е ОКВитамин D3: 3000 IU на ден е ОКИнфрачервени лъчи по 10 минути дневно е ОК. Фотобиомодулацията има противовъзпалителни ефекти и подобрява циркулацията. Придържайте се към осъзнато, разнообразно хранене, с малко, но истинска, предимно растителна, необработена храна, с нисък гликемичен индекс и ще бъдете във форма. Естественият, натурален път е най-здравословен и разумен. Добавките не заменят пълноценното хранене.



Без модни тренировки и хитово актуални диетични тенденции. Всяка крайност нарушава баланса в организма. Модните временни тренировки идват и си отиват, като Shake Weight, Thigh Master, коремни преси за 8-минути .. Отслабване без изпотяване … ?!? Съсредоточете се върху вечните, доказани принципи, разбирайте тези принципи и се придържайте към добрата наука. Не манипулирана!





13. Хидратацията на тялото е ключов момент. Сънят е подценяван, но изключително важен фактор за здравето.