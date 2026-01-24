Прането на чаршафите вероятно е на първо място в седмичния ни списък за почистване на спалнята. Но малцина знаят, че редовното почистване на матрака също трябва да бъде приоритет.

Правилното почистване на матрака е от съществено значение за удължаване на живота му и по-добро качество на съня. За съжаление, с времето върху него се натрупват прахови акари, алергени и мръсотия – дори и при условие, че перем чаршафите редовно.

Колко често трябва да почистваме матрака

Основно почистване трябва да се извършва поне веднъж или два пъти годишно, за да се премахнат замърсявания. Дълбокото почистване може да се прави по-рядко, освен ако не се наложи заради наличието на петна.

Как да почистим ефективно матрака

Основните инструменти, които ще са ни нужни са:

Прахосмукачка с приставка за тапицерия

Сода бикарбонат

Течен препарат за съдове

Вода

Гъба или кърпа

Снимка: iStock

Има четири основни вида матраци - хибридни, пружинни, от пяна и латексови. Всички те могат да се почистват по сходен начин, просто следвайки следните стъпки:

Премахваме спалното бельо , включително и протектора за матрак.

, включително и протектора за матрак. Почистваме горната част с прахосмукачка – с нейна помощ ще отстраним натрупаната мръсотия, праховите акари, алергените и други частици.

– с нейна помощ ще отстраним натрупаната мръсотия, праховите акари, алергените и други частици. Използването на сода бикарбонат ще ни помогне да премахнем миризмите. Достатъчно е просто да поръсим матрака със сода и да я оставим да подейства 20 минути или няколко часа – според времето и нуждата от по-дълбоко почистване. Накрая остатъците изчистваме с прахосмукачка.

ще ни помогне да премахнем миризмите. Достатъчно е просто да поръсим матрака със сода и да я оставим да подейства 20 минути или няколко часа – според времето и нуждата от по-дълбоко почистване. Накрая остатъците изчистваме с прахосмукачка. Петната третираме с помощта на влажна гъба или кърпа с предварително приготвен разтвор от вода и течен препарат за съдове. Изчакваме матрака да изсъхне напълно – след което обръщме на другата страна и повтаряме процедурата.

Снимка: iStock

Как да премахнем различните видове петна

Леки петна

За премахване на леки, повърхностни петна, почистваме локално с вода, течен препарат за съдове и кърпа.

Упорити петна

За дълбоки петна като урина или кръв, ще ни трябва антисептично средство като водороден пероксид, препарат за съдове, вода и гъба или кърпа.

Смесваме две чаши водороден пероксид с една супена лъжица препарат за съдове и нанесяме разтвора върху петното с гъба или кърпа. Оставяме да подейства, след което попиваме с чиста, влажна кърпа.

Съвети как да поддържаме матрака чист по-дълго

Протектор за матрак – това е един от най-лесните и ефективни начини да го предпазим от петна и прахови акари.

Редовно пране на чаршафите и спалното бельо

Редовното завъртане и обръщане на матрака помага да се предотврати износване и натрупване на мръсотия на едно място.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER