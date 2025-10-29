Oще три бъдеще участнички в най-романтичното риалити „Ергенът“ са готови да се разкрият пред зрителите. Те се включват в предаването „Преди обед“, за да се представят и да разкрият повече за себе си и своите очаквания.

Това са Мария, която е завършила компютърно инженерство и живее в Париж, Деметра, която се занимава с недвижими имоти в Дубай и Анастасия - административен асистент в клиника за пластична хирургия в Лондон.

Трите момичета имат интензивен начин на живот. Но какво ги кара да го поставят на пауза, за да участват в „Ергенът“, чийто нов сезон започва в началото на следващата година.

Единствената, която е в студиото е Анастасия - която специално за случая пристига от Лондон. За да сподели своята дефиниция за любов. „За мен тя се заключва в една дума: баланс. Така изхождам от позицията си вече на улегнала жена, която има известен опит в любовта. Защото съм я срещала, имала съм сериозна връзка зад гърба си“, споделя тя.

Снимка: bTV

И добавя, че това, което я е провокирало да се запише за участие е последният сезон на риалити шоуто, който тя определя на „доста по-високо ниво“.

Анастасия споделя също, че планира да се върне окончателно в България. „Така че, „Ергенът“ се появи в точното време за мен“, казва бъдещата участничка.

В този момент онлайн се включват Мария, директно от Париж и Деметра – от намираме в Дубай. Двете бързат да разкажат как би се променил животът им, ако успеят да намерят любовта на живота си в предстоящия сезон.

Мария е разколебана и не може да каже категорично дали би оставила работата си в чужбина, за да се върне в България. Но и е убедена, че „ако любовта се появи, няма значение човек къде се намира“.

Деметра е по-наясно със себе си. „Аз съм готова в името на любовта да се върна в България. Според мен, чувствата са много по-важни от работата."

Снимка: bTV

Мария споделя и, че наскоро е приключила дълга връзка – едва преди около месец. И въпреки това е готова смело да се впусне в предизвикателството, наречено „Ергенът“. Деметра, от своя страна досега не е имала сериозни отношения. „Просто не съм се застоявала много на едно място“, обяснява тя.

Трите момичетата не пропускат да разкрият и какъв според тях е перфектният ерген. За да разберете какво отговориха те и кои са качествата, които изтъкнаха – гледайте видеото:

