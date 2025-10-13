Новият епизод на риалити формата "България търси талант" отново представи изключителни таланти. Пред публика, жури и зрители застанаха ярки личности, които буквално изумиха с уменията си. И предизвикаха истинско възхищение.

Ето топ 3 на българските изпълнения, които спряха дъха в последния епизод на шоуто.

Чавдар Илиев – възродител на българската поезия

Той е на 15 г. от София и живее в село Алдомировци, Сливенско. Учи софтуерни науки, но се увлича по поезията и рецитала. Именно в това той „намира себе си“, дори мечтае да издаде стихосбирка. Оказва се, че всичко това не е случайно – Чавдар е пра-пра-пра внук на големия български писател Павел Вежинов.

Момчето обаче бърза да подчертае, че не иска да прилича на който и да е писател, нито пък да бъде сравняван, тъй като "всеки носи своята индивидуалност". А причината да участва в шоуто е за да „възроди поезията“, която смята, че в днешно време е „захвърлена“. Да представи на сцената той е избрал одата на Иван Вазов „Новото гробище над Сливница“. Рециталът провидно изглежда нещо не толкова трудно – но начинът, по който го прави Чавдар, с много чувство и крайна емоции, го превръща в истинско изкуство. Неслучайно той бива приветстван горещо както от публиката, така и от журито.

Снимка: bTV

Танцова група „Юнаци“ – от любов към фолкора

Една група деца, изцяло от ромски произход, идва от град Стралджа – с желанието да се изявят на сцената на „България търси талант“. Тяхното вдъхновение идва от народната музика и танца. А зад тях стои Иван Петров, учителя по музика, който неизменно ги води напред.

На голямата сцена те представят част от ямболски коледарски буенек – с неговата характерна танцова стъпка. И под музикалния съпровод на своя преподавател, малките изпълнители буквално избухват – показвайки неподозирани умения и невероятен сихрон. Неслучайно цялото им представяне е съпроводено с аплодисменти и положителни коментари от страна на журито.

Снимка: bTV

Група Creators - талант, доказал се нееднократно в шоуто

Още една танцова група стъпва на сцената на вдъхновяващия риалити формат – и отново изумява с зрелищност и талант. Този път участниците идват от Варна, а техен ръководител е Христо Хаджимихайлов. Той основава школата през 2010 г. и споделя, че с нетърпение е очаква момента, в който за пореден път ще се присъедини към „България търси талант“. Тъй като това не е първото участие на групата – тя се изявява през 2014 и 2015 г., достигайки до до финал.

Христо е категоричен, че настоящото участие ще е негов бенефис. Но той е спокоен за бъдещето, защото има своите наследници – които, излизайки на сцената, показват, че достойно ще продължат историята на Creators.

Как за пореден път групата успя впечатли и жури, и зрителите – вижте във видеото:

