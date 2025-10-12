След успеха на първия епизод от интернет поредицата „Приятно ми е, Влади“, която развълнува хиляди зрители с искрените срещи на Влади Ампов – Графа с хора от Родопите, историята продължава с нови пътувания и емоции. Проектът предшества 360-градусовия концерт на певеца в най-голямата зала – Арена 8888 София, на 15 ноември, и е роден от желанието му да се откъсне от сцената и да черпи вдъхновение от искрените моменти по пътя.

Музиката този път отвежда Графа и екипа му към село Момчиловци. Там ги посреща група весели пенсионери на „Веселата пейка“ – техния импровизиран бар под открито небе, където вафлите и лафчето вървят ръка за ръка.

До пейката, в отворен гараж, блести бяла Лада – пазена като нова. Колата е на душата на компанията – Тренерът, човек с чувство за хумор и дългогодишен треньор по ски и конен спорт. На Графа и екипа му хрумва, че това е идеалното място за следващата импровизация, а Тренерът веднага откликва – вади ключовете и пали колата. Компанията вътре изпълнява заедно тоталния хит на Графа „Дим да ме няма“. На тръгване Тренерът си прави селфи с Влади и усмивка отбелязва: „Ако знаех, че ще се видим, щях да се обръсна“.

След срещата в Момчиловци пътят продължава към морето. Графа, Венци и екипът пътуват, водени от музиката, докато денят бавно свършва. Вечерта ги заварва на празен плаж .Те решават, че щом са стигнали дотук, ще изнесат акустичен концерт за единствената публика – вълните.

В края на епизода виждаме затъналия в кал бус на екипа. А дали Графа и компанията му ще успеят да го извадят сами, за да стигнат до мястото на следващия импровизиран концерт, ще разберем в епизод 3 от интернет поредицата „Приятно ми е, Влади“.

