На 11 октомври 2025 г. довършете висящо, прегледайте бюджета и направете една добре обмислена стъпка по личен или творчески проект. В любовта е топло и игриво — чудесно за срещи и помирение.

Хороскопът на Алена за 11 октомври 2025 г. Какво очаква всяка зодия в любовта през месец октомври вижте във видеото. А ето тук вижте какво предстои на всички зодии днес.

ОВЕН

Ваши неприятели, които завиждат на хармонията в семейните ви отношения, искат да ви навредят с интриги и клевети. Пазете се. Не допускайте срив в сексуалните си отношения. Не се лишавайте от здравословен секс.

ТЕЛЕЦ

Не забравяйте, че създадената хармония в семейството ви е гаранция за доброто ви самочувствие. Не изневерявайте, ако сте щастливи в брака. Опитите ви да намерите нови сексуални партньори, въпреки че имате вече такива, ще ви донесат бъдещи душевни страдания.

БЛИЗНАЦИ

Не се поддавайте на провокациите на партньора си, проявяващ ревността си и целящ само да ви ядосат. Вечерта се отдайте с удоволствие на желан и от двама ви незабравим секс.

РАК

Ще се радвате на ново неочаквано запознанство, скъпи жени. Не се впускайте в изневяра, ако сте семейни, защото дори и да сте привлечени от нечии неустоим чар, сексът, дори и ако ви е приятен, ще е повод за бъдещи неприятности.

ЛЪВ

Обсебени сте от мисълта за любимите си и искате час по-скоро да бъдете с тях. Вечерта ви очакват незабравими интимни мигове. Сексуалните удоволствия са естествен край на приятните вечерни мигове. Бъдете нежни и се отдайте на чувствата си.

ДЕВА

Не надавайте ухо на клеветите. Възможни се непредвидени трудности в личните отношения. Стабилността ви в чувствата е причина да сте добри и в леглото. Сексът с новите ви партньори ще бъде впечатляващ.

ВЕЗНИ

Възможни са проблеми в семейството или с интимния ви партньор. Не правете прибързани изводи. Най-добрият начин за доказване на любовта ви е отдаването на незабравими сексуални изживявания.

СКОРПИОН

Семейните разправии не трябва да ви притесняват, защото ще ви донесат спокойствие, след като споделите проблемите си. Сексуалният ви живот е на ниво, но не трябва да проявявате агресия в леглото, дори и ако неистово ревнувате.

СТРЕЛЕЦ

Не се притеснявайте, че сексът може да ви обвърже с интимния ви партньор, ако все още не сте готови за създаване на семейство. И той не е мислил по този въпрос и би се изненадал много, ако изведнъж заявите че чакате дете. Тогава раздялата ви е сигурна, а сами си отговорете дали ще сте готови на тази крачка?

Ако сте пропуснали да видите какво предстои за всяка зодия в любовта през месец октомври вижте във видеото тук:

КОЗИРОГ

Личните отношения са проблемни, заради опитите ви за пореден път да наложите мнението си и да не изслушвате близките си. Опитвате се да властвате и в леглото, но сте виновни сами за отдалечаването на интимния ви партньор и липсата на желание за секс.

ВОДОЛЕЙ

Самотните жени трябва да са внимателни в избора на интимни партньори. Не е изключено днес да срещнете спътника си в живота. Не бързайте да се отдавате на сексуални наслади, ако срещата ви е първата и не сте се опознали, за да си спестите страданията.

РИБИ

Вечерта ще изживеете приятни романтични мигове. Сексуалните ви отношения трябва да са в пълен синхрон и да задоволяват желанията и на двама ви.

