Понякога не думите, а начинът, по който ги изричаме, решава изхода на един спор. Харвардски професор разкрива прост трик, който може да превърне разногласията в средство за разбирателство.

Професор Джулия Минсън от Харвардския университет предложи начин за управление на споровете в двойките, така че те да бъдат ефективни. Тя сподели съвета си с The Conversation.

Минсън обясни, че екип от психолози, които са прекарали години в наблюдение и изследване на конфликти, са разработили предложения от нея алгоритъм.

Според нея, за да спорите продуктивно, трябва да промените поведението си, вместо да се опитвате да убедите опонента си. Преди всичко, Минсън съветва да не се правят общи твърдения, дори и да изглеждат абсолютно правилни. Според нея това демонстрира готовност да се признае, че друга гледна точка също е валидна при определени обстоятелства.

След това психоложката призова хората да намерят общ език в споровете, като се фокусират върху тема, по която няма разногласия.

Експертката също така смята, че няма нужда веднага да се оспорва погрешна или скандална забележка на опонента ви. Вместо това тя препоръча да се направи кратка пауза, да се преформулира казаното и едва след това да се започне изразяването на собствената ви гледна точка. „Това ще покаже, че сте чули и разбрали другия човек“, посъветва Минсън.

Психоложката посъветва да се заменят негативните думи и фрази като „не“, „няма да“ и „не искам“ с положителни. Това ще промени тона на разговора и ще го направи по-приятелски.

